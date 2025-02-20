TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 24 Şubat'ta gerçekleştirilecek

Türk Tabipleri Birliği’nin 2 Temmuz 1993’te Sivas Katliamı'nda öldürülen şair Dr. Behçet Aysan anısına verdiği TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 24 Şubat’ta İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Kütür Sanat Merkezi’nde saat 19:00'da yapılacak.



Egemen Berköz’ün “Yalnızlık Tanımları” kitabı değer görülen ödül törenini Serdar Orçin, Cansu Fırıncı ve Bennu Yıldırımlar sunacak. Tören, Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün’ün mini konseriyle son bulacak.

Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan ve Haydar Ergülen’den oluşan Seçici Kurul, 11 Nisan 2023’te uzaktan erişimle yaptığı toplantıda, ödüle başvuran yapıtların yanında geçtiğimiz yıl yayımlanan kitapları da değerlendirmiş, TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nun tutanağında, "65 yıla yaklaşan şiir uğraşısının sesini hep bir meşale olarak içinde taşıyan, günlük yaşantının katmanlarından yakaladığı ayrıntılı gözlemlerle bu ateşi sürekli besleyen, kendi kişiselliğinin ötesinde çoğul olanı ortaklaşa kılan, duru söyleyişiyle bu kitabında da Türk şiirindeki ayrıcalıklı yerini pekiştiren Egemen Berköz’ün, “Yalnızlık Tanımları” kitabına oybirliğiyle verilmesini uygun buldu" denilmişti.



TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni’nde ayrıca Doğan Hızlan ve Turgay Fişekçi konuşmacı olacak.