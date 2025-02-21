TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü töreni Kadıköy’de

Kardelen TATAR SİNECAN

Türk Tabipleri Birliği’nin 2 Temmuz 1993’te Sivas katliamında öldürülen şair-doktor Behçet Aysan anısına verdiği TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni 24 Şubat’ta İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Kütür Sanat Merkezi’nde saat 19.00’da yapılacak.

Egemen Berköz’ün ‘Yalnızlık Tanımları’ kitabının değer görüldüğü ödül töreni Serdar Orçin, Cansu Fırıncı ve Bennu Yıldırımlar sunacak.

Tören, Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün’ün mini konseriyle son bulacak. Doğan Hızlan, Cevat Çapan, Turgay Fişekçi, Ali Cengizkan ve Haydar Ergülen’den oluşan TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Seçici Kurulu’nun tutanağında, “65 yıla yaklaşan şiir uğraşısının sesini hep bir meşale olarak içinde taşıyan, günlük yaşantının katmanlarından yakaladığı ayrıntılı gözlemlerle bu ateşi sürekli besleyen, kendi kişiselliğinin ötesinde çoğul olanı ortaklaşa kılan, duru söyleyişiyle bu kitabında da Türk şiirindeki ayrıcalıklı yerini pekiştiren Egemen Berköz’ün, ‘Yalnızlık Tanımları’ kitabına oybirliğiyle verilmesini uygun buldu” denildi. Türk Tabipleri Birliği Behçet Aysan Şiir Ödülü Töreni’ne ayrıca Doğan Hızlan ve Turgay Fişekçi konuşmacı olarak katılacak.