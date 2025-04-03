TTB biber gazına maruz kalanların sağlık durumlarının değerlendirilmesi için rapor hazırlıyor

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolarda kullanılan biber gazının etkilerine ilişkin rapor hazırlanıyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), gösterilerde polisin kullandığı kimyasal gaza maruz kalanların sağlık durumlarını değerlendirmek amacıyla bir rapor hazırladığını bildirdi.

TTB’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mart ayının son haftalarında ülke genelinde düzenlenen barışçıl protesto eylemlerine yapılan müdahalelerde yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz kullanıldığına tanık olunmaktadır. Türkiye'nin de imzaladığı 1997 tarihli uluslararası “Kimyasal Silahlar Konvansiyonu”na göre; bu tür ajanların kapalı yerlerde kullanılması, yakın mesafeden kullanılması veya bir topluluğa karşı çok yoğun biçimde kullanılması bu ajanları ‘kimyasal silah’ sınıfına sokmaktadır.

Türkiye'de yaşanan son olayların görüntüleri ve bizzat tanık olduğumuz olaylar "biber gazı"nın gösteri kontrol ajanı olarak değil kimyasal silah sınıfına girecek biçimde kullanıldığını göstermektedir. Uluslararası anlaşmalara ve temel insan haklarına aykırı bu uygulama, aynı zamanda ağır hatta ölümcül sağlık sorunlarına yol açabilmektedir.çTürk Tabipleri Birliği göz yaşartıcı gaza maruz kalanların sağlığının nasıl etkilendiğini değerlendirilmek amacıyla bir form geliştirmiştir. Türk Tabipleri Birliği, 2013 yılında “Gezi” sürecinde yaptığı gibi, olabildiğince çok kişiye ulaşarak yaşanan sağlık sorunlarını görünür kılmaya çalışmaktadır. Bu nedenle lütfen gaza doğrudan maruz kaldıysanız formu doldurunuz, maruz kalanlarla formu paylaşınız. Yanıtlarınız herhangi bir kimlik ya da IP bilgisi toplanmadan derlenecek, gizliliği Türk Tabipleri Birliği’nce sağlanacaktır. Türk Tabipleri Birliği sonuçları raporlaştırarak kamuoyu ile paylaşacaktır. https://www.ttb.org.tr/form/index.php/784443?newtest=Y "