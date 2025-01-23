TTB Bolu’da incelemelerde bulundu, merkezi ve yerel düzeyde sürecin takibi kararı alındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bolu Kartalkaya’daki bir otelde 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından incelemelerde bulunmak üzere Bolu’ya gitti.

Heyette TTB Merkez Konseyi, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu üyeleri ile Bolu-Düzce Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türkiye Psikiyatri Derneği yöneticileri yer aldı.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden heyet, adli tıp ve acil tıp anabilim dallarının başkanları ile bir araya geldi. Görüşmelerde hastanenin acil servisine iki gün boyunca 61 yaralının geldiği, gerek muayene ve tetkiklerin gerekse de yatış ve ameliyatların ivedilikle yapıldığı, yaşamını yitirenlerin büyük bölümünün karbonmonoksit toksisitesine, bir kısmının yüksek atlamaya, bir kısmının ise yanıklara bağlı olarak gerçekleştiği aktarıldı.

Heyet, Bolu-Düzce Tabip Odası’nda sağlık emek-meslek örgütlerinin temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Toplantıda yaşanan facianın öncesi ve sonrasında yapılan hatalar ile eksiklikler sıralandı, işçi sağlığı ve güvenliği ile kriz yönetimi açısından alınması gereken önlemler dile getirildi. Toplantı sonunda Bolu’da emek-meslek örgütlerinin katılımıyla bir komisyon oluşturularak sürecin takip edilmesi, yangına sebep olan ihmallerin kamuoyu gündeminde tutulması, işyerinde güvenlik kriterlerine ilişkin denetleme etkinliği yapılması, bir değerlendirme raporu hazırlanması ile merkezi ve yerel düzeyde sürecin takibi kararları alındı.