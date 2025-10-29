TTB: Cumhuriyet, aklın ve bilimin rehberliğinde kurulan bir yaşam idealidir

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla "Cumhuriyet; halkın iradesinin egemen kılındığı, aklın ve bilimin rehberliğinde, eşit yurttaşlık temelinde kurulan bir yaşam idealidir. Ancak bugün ülkemizde demokrasiden, laiklikten ve eşitlikten adım adım uzaklaşıldığı, halkın iradesinin yok sayıldığı, yoksulluğun derinleştiği, hukukun siyasallaştığı ve gericiliğin kurumsallaştırıldığı bir dönemi yaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

TTB Merkez Konseyi, "Cumhuriyetimizin 102. Yılında Biz Hekimler, Bilimin, Eşitliğin, Özgürlüklerin, Barışın, Demokrasinin ve İnsan Yaşamının Yanındayız" başlıklı açıklamasında, laik, devrimci ve halkçı ilkelerle kurulan Cumhuriyet’in değerlerine bağlılık vurgusu yaptı.

Açıklamada, "Cumhuriyet; halkın iradesinin egemen kılındığı, aklın ve bilimin rehberliğinde, eşit yurttaşlık temelinde kurulan bir yaşam idealidir. Ancak bugün ülkemizde demokrasiden, laiklikten ve eşitlikten adım adım uzaklaşıldığı, halkın iradesinin yok sayıldığı, yoksulluğun derinleştiği, hukukun siyasallaştığı ve gericiliğin kurumsallaştırıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu koşullar altında eşitliğe, özgürlüğe, laikliğe, adalete, barışa sahip çıkmak; hekimlik mesleğinin ve halkın sağlık hakkının da güvencesidir. Biz hekimler, geçmişte olduğu gibi bugün de bilimin, eşitliğin, özgürlüklerin, demokrasinin ve insan yaşamının yanında duruyoruz” denildi.

TTB, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Din, dil, cinsiyet, kimlik ve inanç temelinde ayrımcılığın son bulduğu, emeğin sömürülmediği, kimsenin yoksulluğa mahkûm edilmediği, sağlığın kamusal bir hak, adaletin evrensel bir değer olduğu, barışın, özgürlüğün ve dayanışmanın egemen olduğu laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."