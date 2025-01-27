TTB'den çağrı: "Hastane zamları geri çekilmeli"

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, hasta muayene ücretlerine yüzde 200 ile yüzde 542.8 oranlarında zam yapılmasına tepki göstererek "Aralarında işçi, memur, esnaf, emekli temsilcilerinin de olduğu SGK Yönetim Kurulu’nu sağlık hizmetine erişimi güçleştiren bu zamları geri çekmeye çağırıyoruz" denildi.

TTB'den yapılan açıklamada, muayene katılım paylarına genel hizmet veren devlet hastanelerinde yüzde 233,3, eğitim ve araştırma hastanelerinde yüzde 542,2, üniversite hastanelerinde yüzde 462,5, özel hastanelerde ise yüzde 233,3 zam yapıldığı anımsatılarak "Öncelikle belirtmek isteriz ki; memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75, asgari ücrete yüzde 30 zam yeterli görülürken muayene katılım paylarına yüzde 233,3 ile yüzde 542,8 arasında zam yapmak adaletsizliktir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:

"SGK tarafından konuya dair bir açıklama yapılmazken Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabından SGK’nin yaptığı zammın gerekçesi 'Sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuruların gerekli ölçüde yapılması hedeflenmiştir' olarak açıklandı. Muayene katılım payları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 'gereksiz kullanımı önlemek' gerekçesiyle düzenlenmişti. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği 2008 yılında Türkiye’de kişi başı hekime müracaat sayısı 6,8 iken, son açıklanan istatistiklere göre 2023 yılında 11,4 olmuştur. Görüldüğü gibi muayene katılım payları 'gereksiz kullanımı' önlememekte, ancak yoksul hastalar için ciddi bir yük oluşturmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun bile 2023 itibariyle nüfusun %30,7'sinin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğunu kabul ettiği, yaklaşık 5 milyon hanede yaşayan 20 milyona yakın yurttaşın sosyal yardımlarla hayatını sürdürmeye çalıştığı, insanlarımızın ciddi şekilde beslenme, barınma, geçim sorunları yaşadığı bugünlerde muayene katılım paylarına yapılan bu fahiş zamlar özellikle kronik hastalığı olan yaşlı ve yoksul hastalarımızın sağlık hizmetine ulaşmasına engel olacaktır. Bunun yanında ikinci basamak sağlık kurumlarına aile hekimlerinden sevk alarak gidecek hastalar için muayene katılım paylarının yüzde 50 indirimli uygulanacak olması aile sağlığı merkezlerini 'sevk merkezleri'ne dönüştürme ve bu nedenle hekimlerle hastaları karşı karşıya getirme tehlikesi taşımaktadır."