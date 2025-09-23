TTB'den 'Covid-19' uyarısı: "Bu yıl daha ağır geçen bir grip salgını olacak''

Okulların açılmasıyla Covid-19 salgını hız kazandı.

Hastalığın geçmiş yıllara göre farklı belirtiler gösterdiğini söyleyen Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımlı “Covid-19 okullardan evlere yayılıyor. Toplumun çoğu ise kalabalık okullarda ve evlerde... Bu durum hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor” dedi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre TTB-AHEK Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımlı, ağustos ayının sonunda yeniden başlayan Covid-19 salgınının yoğunluğunun okulların açılmasıyla arttığını belirtti.

Kırımlı, “Covid-19 toplumda yaygın olarak var. Genellikle test yapılmıyor ama test yapılanlarla diğer test yapılmayan hastalar aynı belirtileri gösteriyor. Bu sene önceki seneye göre daha çok vaka var” dedi. Covid-19’un okullardan evlere yayıldığına dikkat çeken Kırımlı, “Gördüğümüz kadarıyla toplumun çoğu kalabalık okullarda ve evlerde, maalesef bu durum hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.

''HASTALIK BELİRTİLERİ BU YIL FARKLI''

Kırımlı, hastalığın bu yıl daha farklı belirtiler gösterdiğini söyleyerek, “Covid-19 geçen seneden farklı olarak öksürük ile hafif ateş gibi belirtilerle başlıyor, mide-bağırsak rahatsızlıkları, eklemlerde ağrı ve halsizlikle devam ediyor. Bir haftaya yakın bu şikayetler yaşanıyor. Bu belirtileri gösterenler muhtemelen Covid-19” dedi.

''HASTA ÖĞRENCİNİN OKULA GİTMEMESİ İLK ÖNLEM''

Okullar başta olmak üzere toplu alanlarda doğru havalandırmanın ve hasta öğrencinin okula gitmemesinin hastalıkla mücadelede ilk önlem olduğunu belirten Kırımlı, “Virüs solunum yoluyla ve yakın temasla bulaşıyor. Okullar ve sağlık kurumları bu yüzden yüksek riskli alanlar” diye konuştu.

Kırımlı, sağlık kurumlarında, bekleme alanlarında, toplu taşıma araçlarında ve okullarda hastalığın belirtilerini gösterenlerin maske takması gerektiğininin altını çizdi.

Öte yandan riskli gruplar olan kronik hastalar ve yaşlıların maske takmasını tavsiye eden Kırımlı şu uyarıda bulundu:

“Önümüzdeki aylarda Covid-19’a göre daha ağır geçen grip salgını olacak. Bunun önlemine sahibiz, yurttaşlara grip aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum.”