TTB'den Covid-19 uyarısı: PCR testi negatif olup klinik ve radyolojik olarak uyumlu vakalarda artış var
TTB, Adana'da Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıkladı. TTB, açıklamasında, PCR testi negatif olup ancak klinik ve radyolojik olarak Cocvid-19 ile uyumlu vakalarda artış yaşandığına dikkat çekerek Eris varyantına karşı aşıların kullanıma girmesi çağrısında bulundu.
Türk Tabipler Birliği (TTB), Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklayarak Eris varyantına ilişkin uyarıda bulundu.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mahmutluoğlu'nun Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü ifade edildi.
Covid-19 ile uyumlu vakalarda artış yaşandığına dikkat çeken TTB, açıklamasında, "Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı" uyarısında bulundu.
TTB'nin açıklamasının tamamı şöyle:
"Covid-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak Covid-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir.
Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyor ve tekrarlıyoruz:
Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı; el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır.
Unutmayalım; kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır."
COVID-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir.— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) September 30, 2023
Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede…