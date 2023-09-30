TTB'den Covid-19 uyarısı: PCR testi negatif olup klinik ve radyolojik olarak uyumlu vakalarda artış var

TTB, Adana'da Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu'nun Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıkladı. TTB, açıklamasında, PCR testi negatif olup ancak klinik ve radyolojik olarak Cocvid-19 ile uyumlu vakalarda artış yaşandığına dikkat çekerek Eris varyantına karşı aşıların kullanıma girmesi çağrısında bulundu.

Sağlık 30.09.2023 15:15 Giriş: 30.09.2023 15:15

Güncelleme: 30.09.2023 15:29 Kaynak: Haber Merkezi

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