TTB'den Dilovası'ndaki patlamayla ilgili açıklama: "Bu önlenebilir kazadan daha ilerisi"

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kadın işçinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu önlenebilir kazadan daha ilerisidir. Çalışanlara ölüm için davetiye çıkarılmış, kamu otoritesi bunu görmezden gelmiştir" ifadelerini kullandı.

TTB, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangın ve patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Açıklamada, olay yerine Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ile Kocaeli Tabip Odası yetkililerinin gittiği ifade edildi.

"Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denilen açıklamada, "okulda olması gereken çocuklara güvencesiz işyerlerinde ölümü reva gören sistemi kınıyoruz" sözlerine vurgu yapıldı.

TTB, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Kocaeli Dilovası Mimar Sinan Mahallesi’nde kozmetik üretim ve depolama yapılan bir işyerinde sabah saat 09.00 sularında patlama olduğu bilgisi alınmıştır. Olay yerine giden Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu ile Kocaeli Tabip Odası yetkilileri; içeride çalışan, birçoğunun güvencesi olmayan, üçü 18 yaş ve altında olmak üzere altı çalışanın maalesef hayatını kaybettiğini, biri ağır olmak üzere yaralıların mevcut olduğunu öğrenmiştir. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Okulda olması gereken çocuklara güvencesiz işyerlerinde ölümü reva gören sistemi kınıyoruz.

İşyerinde depolamanın yanı sıra üretimin de yapıldığı, bununla ilgili izinlerin olmadığı, işletmenin ruhsatsız faaliyet gösterdiği öğrenilmiştir. Ayrıca bina yapısının uygunsuzluğu nedeni ile patlama sırasında içerdekilerin tahliyesinde sıkıntı yaşandığı görülmüştür. İşyerinde herhangi bir önlem alınmadan, izinsiz, isimsiz, çalışanlar açısından güvencesiz, çevre açısından tedbirsiz faaliyet gösterilmesinin yanı sıra; bu sorunlar ile ilgili yurttaşların şikayetlerine rağmen faaliyet devam ettirilmiştir.

Önlenebilir her ölüm cinayettir. Ancak bu yaşadığımız son olay göstermektedir ki, bu önlenebilir kazadan daha ilerisidir. Çalışanlara ölüm için davetiye çıkarılmış, kamu otoritesi bunu görmezden gelmiştir. Ülkemizde işçi cinayetlerini görmezden gelen bu anlayışın normalleşmesine izin vermeyeceğiz. İhmaller sonucu gelişen cinayetlerin sorumlularının hesap vereceği zamana kadar konunun takipçisi olacağız."