TTB'den Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklama: Mesleki etik çerçevesinde inceleme başlatılacak

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini açıklayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tunceli Devlet Hastanesi’nde hasta kayıtlarının silindiğine yönelik iddialar karşısında mesleki etik ve deontoloji ilkeleri çerçevesinde gerekli inceleme ve disiplin süreçlerini başlatacaklarını duyurdu.

TTB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak, Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıyan gelişmeleri dikkatle izlemekteyiz. Hekimlik mesleği; insan yaşamına saygıyı, doğruluğu, şeffaflığı ve güveni esas alan etik ve deontolojik değerlere dayanır. Sağlık hizmeti sunumu sırasında oluşturulan her türlü kayıt, yalnızca tıbbi bir veri değil; aynı zamanda hukuki ve toplumsal sorumluluğun da bir parçasıdır. Bu kayıtların kasıtlı olarak değiştirilmesi, silinmesi ya da gizlenmesi; mesleğin onuruna, toplumun sağlık sistemine duyduğu güvene ve adaletin tecellisine zarar verir.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde hasta kayıtlarının silindiğine yönelik iddialar doğrultusunda, dönemin başhekimi hakkında yürütülen adli süreç ve başka hekimlerin de süreçteki olası sorumlulukları, hekimlik mesleğinin temel ilkeleri açısından son derece ciddi ve kaygı vericidir. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak; söz konusu iddiaların açıklığa kavuşturulmasının yalnızca adli makamların değil, meslek örgütlerinin de sorumluluğunda olduğunu vurguluyoruz. Bu kapsamda, mesleki etik ve deontoloji ilkeleri çerçevesinde gerekli inceleme ve disiplin süreçlerinin başlatılacağını kamuoyuna bildiririz. Sürecin şeffaf, bağımsız ve titizlikle yürütülmesi gerektiğine inanıyor; Gülistan Doku’nun akıbetinin aydınlatılmasını ve sorumluluğu bulunan herkesin hukuk önünde hesap vermesini talep ediyoruz."