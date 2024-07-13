TTB'den İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili çağrı

TTB, İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çok sayıda yurttaşın şikayetine ve basında yer alan haberlere karşın ısrarla çözülmemesi, sorumsuzluğun ve ihmalkarlığın apaçık göstergesidir" dedi, sorumluların hak ettikleri cezayı almaları çağrısı yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir'in Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı.

TBB'nin açıklamasında aynı sorunun daha önce onlarca canlının da yaşamını kaybetmesine yol açtığı belirtilirken "Çok sayıda yurttaşın şikayetine ve basında yer alan haberlere karşın ısrarla çözülmemesi, sorumsuzluğun ve ihmalkarlığın apaçık göstergesidir" denildi.

Sorumluların cezalandırılması çağrısı yapan TTB'nin açıklaması şöyle:

"İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz’in Alsancak’taki Enver Dündar Başak Sokak’ta yürüdüğü sırada su birikintisindeki elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Sokaktaki elektrik kaçağı sorununun, daha önce bir köpeğin ölümüne, çok sayıda yurttaşın şikayetine ve basında yer alan haberlere karşın ısrarla çözülmemesi, sorumsuzluğun ve ihmalkarlığın apaçık göstergesidir. Özge Ceren Deniz’in yaşamını yitirmesi ile ilgili etkin bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluluğu olanların cezalandırılması çağrısı yapıyoruz. Güvenli ve sağlıklı kentlerde yaşamak haktır!"