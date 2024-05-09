TTB'den okul müdürünün öldürülmesine tepki, mesleklerin itibarsızlaştırılması vurgusu

TTB, İstanbul Alibeyköy’de okul müdürü İbrahim Oktugan’ın okuldan uzaklaştırılan öğrencisi tarafından öldürülmesiyle ilgili “Hekimlik ve öğretmenlik mesleklerinin itibarsızlaştırılması, hekimleri ve öğretmenleri şiddetin hedefleri haline getirmekle kalmamakta, aynı zamanda toplumsal yapıda onarımı zor etkiler bırakmaktadır” açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), okul müdürü İbrahim Oktugan’ın öğrencisi tarafından öldürülemesine ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenlik ve hekimlik mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına vurgu yaptı.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinin Alibeyköy semtinde bulunan özel bir okulun müdürü İbrahim Oktugan (74), 5 ay önce okuldan uzaklaştırılan 2006 doğumlu Y.K. tarafından odasında silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. TTB, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sağlık ve eğitimin toplumun en temel haklardan olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Hekimlik ve öğretmenlik mesleklerinin itibarsızlaştırılması, hekimleri ve öğretmenleri şiddetin hedefleri haline getirmekle kalmamakta, aynı zamanda toplumsal yapıda onarımı zor etkiler bırakmaktadır" denildi.

TTB'nin açıklaması şöyle:

"İstanbul’da özel bir okulda müdür olarak görev yapan İbrahim Oktugan’ın odasında silahla öldürülmesi, hem çalışma alanlarının güvensizliğini hem de şiddetin adım adım tırmanan toplumsal bir olgu olduğunu acı bir şekilde göstermiştir. Sağlık ve eğitim toplumun en temel haklardan olduğu gibi o toplumun sosyoekonomik gelişimindeki başlıca yapıtaşlarındandır. Dolayısıyla hekimlik ve öğretmenlik mesleklerinin itibarsızlaştırılması, hekimleri ve öğretmenleri şiddetin hedefleri haline getirmekle kalmamakta, aynı zamanda toplumsal yapıda onarımı zor etkiler bırakmaktadır. TTB ve tabip odaları olarak sağlıkta şiddetin son bulması için yıllardır yürüttüğümüz mücadelede; şiddeti tırmandıran sorunlara ve cezasızlık kültürüne ısrarla dikkat çekiyor, çözümün ancak bütünlüklü ve etkili politikalardan geçtiğini ısrarla dile getiriyoruz. Eğitim emekçilerini değersizleştiren, itibarsızlaştıran, açık hedef hâline getiren politikalara karşı eğitim emek-meslek örgütlerinin 10 Mayıs Cuma günü yapacağı iş bırakma eylemini destekliyoruz. Eğitimde ve sağlıkta şiddete hayır."