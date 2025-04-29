TTB'den 'umut hakkı' açıklaması: "İmzamız yok"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 'umut hakkı'na ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada 'umut hakkı' konulu bildiride TTB'nin ismine de yer verildiği ancak TTB Merkez Konseyi’nin konuyla ilgili herhangi bir bilgisi ve kararı bulunmadığı belirtildi.

TTB Merkez Konseyi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın-yayın organlarında yer alan, 28 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da çeşitli örgütlerin imzasıyla yayımlanan 'umut hakkı' konulu bildirinin imzacıları arasında Türk Tabipleri Birliği ve Türk Tabipleri Birliği İnsan Hakları Kolu da yer almaktadır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin konuyla ilgili herhangi bir bilgisi ve kararı olmayıp, bu açıklamalar hakkında ilgililerine yönelik gerekli girişimlerde bulunulacaktır."