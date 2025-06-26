TTB, disiplin işlemlerini yapabilmek için yeni düzenlemeyi bekliyor

TBMM Sağlık Komisyonu bugün toplanacak. Türk Tabipleri Birliği (TTB), meslek etik kurallarını ihlal eden hekimlere verilecek disiplin cezalarını düzenleyen TTB Kanunu’nun 39. maddesinin, kuruluş kanunları 1961 Anayasasından önce olan meslek örgütlerinin kanunlarında olduğu gibi, yeterli belirlilik ve açıklığı taşımadığından Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmesi üzerine acilen kanun maddesinin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. TTB Başkanı Prof. Alpay Azap, Onur Kurulları'nın görevlerini yapamadığını anımsatarak, TTB Kanunu'nun hızlıca ele alınması gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun (TTB) disiplin cezasını düzenleyen 39. maddesini Anayasa'ya aykırı bularak geçen aylarda iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, iptale gerekçe olarak disiplin cezalarına ilişkin yeterli hukuki belirlilik olmadığını göstermiş, Onur Kurulu'nun disiplin cezası verirken somut olayın özellikleri, eylemin ağırlığı ve oluşan zararın büyüklüğüne göre kamu yararı ile hizmet gereklerine uygun hareket etmesini sağlayacak yeterli ve gerekli mekanizmaların bulunmadığını belirtmişti. TTB bunun üzerine siyasiler, milletvekilleri ile temasta bulunarak ivedilikle yeni bir kanun hazırlanması için görüşmeler başlattı.

İVEDİLİKLE HAZIRLANMALI

TTB Hukuk Bürosu avukatlarından Verda Ersoy, mevcut kanunla ilgili yeni bir düzenlemeye çok acil ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Ersoy, şunları söyledi:

"Bugün Meclis'te Sağlık Komisyonu toplanacak. TTB yasasının 39. maddesi iptal edilince, her ne kadar iptal hükmünün yürürlüğe girmesi için dokuz aylık süre olsa da hukuk devleti ilkesine saygı gereği disiplin işlemleri durduruldu. Çünkü AYM bir ihlal kararı olduğunu söyledi ve Anayasa'ya aykırılık tespiti yaptı. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu ve 65 Tabip Odasının onur kurullarının önünde aralarında kamuoyunun yakından takip ettiği dosyaların da olduğu yüzlerce başvuru görüşülmeyi bekliyor. Bunlar arasında Sosyal Güvenlik Kurumu. Sağlık Bakanlığı. İl Sağlık Müdürlükleri ve Savcılıklardan iletilen soruşturma evrakları da bulunuyor. Bunların sonuçlandırılabilmesi için hızlıca iptal edilen maddenin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. TTB tıbbi deontoloji kurallarını belirlemeye yetkili tek Kurum olması nedeniyle ilgili heyetleriyle birlikte Anayasa Mahkemesinin kararının gerekçesine uygun bir kanun teklifi önerisi hazırladı. Sağlık Komisyonu bugün toplanacak. Komisyon üyelerinin uygun görmesi halinde yeni düzenlemenin torba yasaya eklenmesi mümkün."

YASAL BOŞLUK VAR

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap ise bütün meslek birliklerinin üyelerine dair disiplin soruşturmalarını yürütmekle sorumlu olduğunu ancak AYM'nin kararı sonrası Onur Kurulları'nın çalışamadığını söyledi. Azap "6023 sayılı yasada bunu düzenleyen 39. madde vardı. Fakat bu madde AYM tarafından iptal edildi. AYM, dokuz aylık bir geçiş süreci verdi. Ve dedi ki 'Yeni yasa düzenlenene kadar dokuz ay bu eski disiplin yönetmeliği hükümlerine göre yürütülebilir.' Ama biz bunu yapmıyoruz çünkü AYM yasaya aykırılık kararı vermiş durumda. Ona dayanarak bir işlem yürütmeyi doğru bulmuyoruz. Bu nedenle şu an yasal boşluk var. Onur kurullarımız çalışamıyor. Hemen bir yasa çıkması gerekiyor. Bu nedenle bugünkü torba yasaya bu kanun teklifinin girmesini istiyoruz" dedi.

AYM'NİN İPTAL ETTİĞİ 39. MADE NEDİR?

Anayasa Mahkemesi, Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun (TTB) disiplin cezalarını düzenleyen 39. maddesini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti. Yüksek Mahkeme, iptale gerekçe olarak maddenin disiplin cezası muhatapları açısından yeterli hukuki güvence sağlamamasını göstermiş, mevcut düzenlemenin keyfi yorum ve uygulamalara açık olduğu, hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığına hükmetmişti. TTB ve tabip odaları meslek ilke ve kurallarına aykırı hareket eden hekimleri üye olup olmadığı fark etmeksizin etik ilkeler açısından denetlemeye yetkili. Bu kapsamda eylemlerin ağırlığına göre hekimlere uyarı, kınama, para, geçici meslekten men cezaları verilebilir. Bu cezaları verme yetkisi TTB Kanunu ve Dünya Tabipleri Birliği temel şartına göre tabip odalarının Onur Kurulları ve TTB Yüksek Onur Kurulu’na ait.