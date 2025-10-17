TTB, Eskişehir'deki orman yangınına ilişkin inceleme raporunu yayımladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), geçen yaz Eskişehir'de çıkan ve on kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin hazırlanan inceleme raporunu yayımladı.

Raporda, "kurumlar arası koordinasyon eksikliği, belediye itfaiyelerinin sürece sınırlı şekilde dahil edilmesi, iletişim kesintileri, yetersiz hava araçları ve ekipmanları, personel açığı ve dinlenmesiz sevk, usta-çırak aktarımının aşınması, kişisel koruyucu donanım yetersizlikleri ve zayıf erken uyarı-izleme kapasitesi" tespiti yer aldı.

TTB, geçen temmuz ayında Eskişehir’de yaşanan ve on müdahale görevlisinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin yaralandığı, yaklaşık 715 hektar verimli devlet ormanının etkilendiği yangın ile ilgili hazırladığı "Eskişehir Orman Yangını İnceleme Raporu" yayımlandı.

Orman ve orman yangınları ile ilgili arka plan sunumuyla başlayan raporda, saha çalışmalarında uygulanan yönteme de yer verildi. Yangın ile ilgili genel bilgilendirme, müdahale sırasında yaşananlar ve ortaya çıkan ortam olmak üzere saha notlarının ayrıntısıyla aktarıldığı rapor; değerlendirme, sonuç ve öneriler bölümleriyle son buldu.

''SEBEP YALNIZCA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL''

Raporda, 2025 yazında Türkiye’nin birçok ilini etkileyen yangınların sebepleri, yalnızca iklim değişikliği ve küresel ısınmaya indirgenmeyip sosyoekolojik bir çerçeveden değerlendirildi. Orman yangınlarını afete dönüştüren sebeplerin orman yönetimi, mülkiyet rejimleri, emek ilişkileri ve kentleşme dinamikleri gibi toplumsal koşullar olarak ele alındığı raporda; 2B uygulamaları, orman köylüsü nüfusunun gerilemesi, madencilik-enerji yatırımları, yerleşim alanlarının ormanlara nüfuz etmesi gibi dönüşümler göz önünde bulunduruldu.

Saha notları bölümünde kurumlar arası koordinasyon eksikliği, belediye itfaiyelerinin sürece sınırlı şekilde dahil edilmesi, iletişim kesintileri, yetersiz hava araçları ve ekipmanları, personel açığı ve mevsimselleşme, dinlenmesiz sevk, usta-çırak aktarımının aşınması, kişisel koruyucu donanım yetersizlikleri ve zayıf erken uyarı-izleme kapasitesi gibi sistematik sorunlar tespit edildi.

Sonuç bölümünde ise yapısal sorunlara odaklanmayan, politika dönüşümünü içermeyen parçalı iyileştirmelerin yeni felaketleri önlemeye ve işçi sağlığını, toplumsal sağlığı korumaya yetmeyeceğinin altı çizildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Nasıl ki depremler için bina güvenliğinden başlayan ve toplu ulaşımdan altyapıya, konut rejiminden istihdama varan bir şekilde kentleşme politikalarının değişimini zorunlu tutan önlemler alınması gerekiyorsa; orman yangınları için de yangın söndürme işçilerinin mesleki statüsünden 2B arazileri ve orman köylülüğüne, oradan da doğanın metalaşmasına, ormansızlaşmaya varan geniş politika değişiklikleri gerekmektedir. Ancak sadece bu değişiklikler için yürütülecek mücadeleye paralel olarak; daha görünür olan uygulama sorunlarına yönelinmesi, acil ve köktenci düzenlemeler yapılması gerekmektedir."