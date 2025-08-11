TTB: Halk sağlığı alanının unutulmayacak isimlerinden Dr. Ahmet Soysal’ı kaybettik

Türk Tabipleri Birliği (TTB), halk sağlığı ve çevre sağlığı alanında çalışmalar yapan, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’nda Yürütme Kurulu üyeliği de yapan Dr. Ahmet Soysal'ın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB açıklamasında "Halk sağlığına adanmış yaşamı ve çevre sağlığı alanında yürüttüğü kararlı çalışmaları bizlere yol göstermeye devam edecek" denildi.

TTB'nin açıklaması şöyle:

"Acımız Büyük: Halk Sağlığı Alanının Unutulmayacak İsimlerinden Dr. Ahmet Soysal’ı Kaybettik

Türkiye’de halk sağlığı ve çevre sağlığı alanlarının önemli isimlerinden olan, Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu’nda Yürütme Kurulu üyeliği de dahil olmak üzere büyük emekler veren Dr. Ahmet Soysal’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Halk sağlığına adanmış yaşamı ve çevre sağlığı alanında yürüttüğü kararlı çalışmaları bizlere yol göstermeye devam edecek."