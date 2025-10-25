TTB: Her geçen gün demokratik değerlere yönelik artan baskılar ve uygulamalarla karşı karşıyayız

Türk Tabipleri Birliği, sosyal edya hesabından yaptığı açıklamada, “casusluk” soruşturması kapsamında TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması ve TELE 1'e kayyum atanmasına tepki gösterdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazeteci ve yazar Merdan Yanardağ’ın 'casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınmasını ve Tele 1 Televizyonuna kayyum atanmasını kınıyoruz. Merdan Yanardağ yıllardır muhalif gazetecilik yapan bir basın emekçisidir. Merdan Yanardağ’ın gözaltına alındığı aynı gün ve aynı saatlerde Yanardağ’ın yayın yönetmenliğini yaptığı Tele 1 televizyonuna kayyum atanmıştır. Tele 1 televizyonu muhalif yayın yapan ve Türkiye toplumu tarafından yaygın olarak takip edilen bir yayın kuruluşudur. Tele 1’e kayyum atanması ve Merdan Yanardağ’ın gözaltına alınması bir kuruma ve kişiye dönük müdahaleler değildir; toplumun haber alma hakkına, demokratik değerlere, basın ve ifade özgürlüğüne yönelik antidemokratik uygulamalardır.

"HER GEÇEN GÜN DEMOKRATİK DEĞERLERE YÖNELİK ARTAN BASKILAR VE UYGULAMALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Demokratik toplumun gereği olan çoğulculuk, farklı düşüncelerin özgürce ifade edilmesi, basın özgürlüğü ve tarafsızlığının güvence altına alınması kamu otoritesinin temel görevlerindendir. Ne yazık ki, her geçen gün demokratik değerlere yönelik artan baskılar ve uygulamalarla karşı karşıya kaldığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu uygulamaları kabul etmiyoruz, sağlıklı bir toplumun ancak demokratik ve özgür bir ortamda mümkün olabileceğinin bilinciyle halkın haber alma özgürlüğünü savunuyoruz. Bu antidemokratik uygulamalardan derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz."