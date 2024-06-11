TTB: Toplu hayvan itlafı tartışmalarını kaygıyla izliyoruz

Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada, "Ülkemizde belli gruplarca kışkırtılan, evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde asla kabul edilemez olan ve yeni ekolojik krizlerin kapısını aralayacak toplu hayvan itlafı gibi tartışmaları kaygıyla izliyoruz" denildi.

Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB), hayvan katliamına neden olacak kanun taslağı çalışmasının ardından çıkan ve bulaşıcı hastalıkların gündeme getirildiği tartışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

"Hayvan Katliamlarına Dur De!" başlığıyla sosyal medyadan yayımlanan ve önerilerin de yer aldığı açıklamada, "Ülkemizde belli gruplarca kışkırtılan, evrensel hekimlik değerleri çerçevesinde asla kabul edilemez olan ve yeni ekolojik krizlerin kapısını aralayacak toplu hayvan itlafı gibi tartışmaları kaygıyla izliyoruz" denildi.

"VERİLER AYRINTILI BİÇİMDE PAYLAŞILMALIDIR"

TTB'nin önerileri "Uygarlığın ilk zamanlarından beri birlikte yaşadığımız hayvanlar ile uyumlu, doğa ile bütünleşik bir yaşam mümkündür!" denilerek şöyle sıralandı:

"• Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara ilişkin veriler ayrıntılı biçimde paylaşılmalıdır.

• Hayvanların aşıları yapılmalı ve üremeleri kontrol edilmelidir.

• Sahiplenilmiş hayvanlara yönelik çip uygulamasındaki eksiklikler giderilmelidir.

• Hayvanlara işkence uygulayanlara ve sahiplenilen hayvanları sokağa terk edenlere dönük cezai müeyyideler uygulanmalıdır.

• Sağlık sistemi içinde veteriner hekimlik hizmetlerindeki eksiklikler giderilmelidir.

• Sağlık alanındaki kurumlar koordine edilmeli ve desteklenmelidir."