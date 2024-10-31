TTB: Ulusal acil eylem planına ihtiyaç var

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, sağlık alanının ticarileşmesi ve aşı tereddüdünün ülkemizin iki büyük halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek, özetle şu ifadelere yer verildi:

‘‘Yenidoğan bebeklerin ölümü, sağlık alanındaki denetimsiz ticarileşmenin getirdiği yıkıcı etkiyi gözler önüne sermiştir. Sağlıkta yaşanan sorun bununla sınırlı değildir. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir diğer olumsuz etkisi de aşı alanında yaşanmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın çocuk ve erişkin aşılama programına gereken ciddiyetle yaklaşmadığını ve koruyucu sağlık hizmetlerinin ciddi biçimde aksadığını düşündürmektedir. Konu hakkında, kapsamlı bir eylem planı hazırlanması amacıyla bakanlığın sağlık alanındaki meslek örgütlerini toplantıya davet etmesini talep ediyoruz."