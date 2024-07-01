TTB yönetimi belirlendi: Halk sağlığını savunacağız

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi’nin üçüncü gününde yeni yönetim belli oldu. Merkez Konseyin belirlendiği seçimde Çağdaş Türk Hekimleri Birliği karşısında son anda seçime ortak girme kararı alan Etkin Demokratik TTB ve Tabip Odaları İnisiyatifi’nin listesi yarıştan galip geldi.

TTB'nin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki öğrenci kantininde yapılan,487 delegenin 458’inin oy kullandığı seçimde, kullanılan tüm oylar geçerli sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre; Etkin Demokratik TTB- Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı seçimi kazandı. 2024-2026 döneminde kurullarda yer alacak isimler şöyle:

Merkez Konseyi: Alpay Azap, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Eiltez, Ali Kanatlı, Ali Osman Karababa, Ali Karakoç, Hilmi Önder Okay, Mualla Pınar Saip, Ayşegül Ateş Tarla, Nilüfer Ustael.

Yüksek Onur Kurulu: Gürcan Altun, Naki Bulut, Gülnihal Bülbül, Mustafa Taner Gören, Türkan Günay, Mustafa Cumhur İzgi, Aynur Karadenizli, Serdar Onat, Figen Şahpaz.

Denetleme Kurulu: Ebru Gelgeç, Rüşan Sümbüloğlu, Ramazan Zeybek.

Seçime birlikte girmeye karar veren Tabip Odaları İnisiyatifi’nin TTB Merkez Konseyi adayları arasında yer alan Prof. Dr. Alpay Azap tek liste halinde seçime girme sürecini de şöyle anlattı:

İLKESEL BİR UZLAŞMA OLDU

“Seçimlere normalde 3 liste girecekti. Bizim normalde şöyle bir isteğimiz vardı; önümüzdeki zor dönemde TTB’nin daha güçlü bir faaliyet yürütebilmeleri için tabip odalarından Merkez Konseyi’ne adayların bölgelerden belirlenmesi. Bu taleple ortaya çıkmıştık Tabip Odaları İnisiyatifi olarak. Kendimiz bölgelerden adaylar belirlemiştik. Onun dışında mevcut yönetimde olan arkadaşlarımız vardı. Onların da kendi listeleri vardı. Bu iki liste yine bölgelerden katılım konusunda uzlaşınca, ilkesel bir uzlaşma olunca ittifak gerçekleşti.”

Etkin Demokratik TTB’nin adayı olan ve Azap'la aynı listeden yarışa giren Pınar Saip ise, “Ülkemizde bağımsız demokratik meslek örgütlerine çok ihtiyaç var. İktidarın politikalarına ancak bu şekilde karşı koyabiliriz. Meslektaşlarımızın özlük haklarının daha iyi olduğu, halkın sağlık hakkının daha iyi korunduğu bir sağlık sistemine dönüştürmemiz lazım” diye konuştu.