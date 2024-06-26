TTB’de hafta sonu seçim heyecanı var: Yeniden hekimlerin umudu olacağız

TTB’nin Büyük Kongresi 28-30 Haziran’da yapılacak. Mevcut başkan Prof. Fincancı, aday olmayacak. Seçimlere ‘‘Tabip Odaları İnisiyatifi’’ olarak girecek olan grup ‘‘Hekimler arasında yeniden umut olalım istiyoruz’’ dedi.

Haber Merkezi

Tabip Odaları İnisiyatifi, 28-30 Haziran’da Ankara’da yapılacak Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 76. Büyük Kongresi’nde yönetime aday olduklarını açıkladı. İnisiyatifin TTB Merkez Konseyi adayları arasında yer alan Prof. Dr. Alpay Azap, mevcut yönetimden ayrı bir liste oluşturmaları ve oyların bölüneceğini yönündeki eleştirilere karşı ‘‘Birlikte ortak liste ile girmenin yollarını aradık. Son ana kadar da birlikte ortak listeyi oluşturabilme arzumuz devam edecek’’ dedi.

TTB’nin Büyük Kongresi’nde yeni merkez konseyi üyeleri belirlenecek. Kongrede, mevcut TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, iki dönem başkanlık yaptığı için yeniden aday olmayacak. Seçimlerde Tabip Odaları İnisiyatifi’nin listesi dışında mevcut TTB yönetiminin de liste çıkaracağı konuşuluyor. Ayrıca iktidar blokuna yakın hekimlerin listesi de seçimlerde yer alacak.

ORTAK LİSTE ÇABASI

Tabip Odaları İnisiyatifi dün TTB Merkez Konseyi adaylarını Ankara Tabip Odası’nda düzenlenen toplantı ile tanıttı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, TTB seçiminde yönetim değişikliği olacağını, bu nedenle seçimin son derece önemli olduğunu söyledi.

‘‘Basın açıklamamızı TTB Genel Merkezi’nde yapmayı çok istedik ama mevcut yönetim uygun olmadığını söyledi. Bu bizler için üzücü bir durum’’ diyen Prof. Azap, ‘‘Hekimlerimiz ve hastalarımızın mutsuz olduğu bir sağlık sistemi mevcut. Her alanda çok büyük sorunlar var. Çalışanların umutsuzluğu söz konusu. Sağlıkta Dönüşüm politikaları, sağlığın her alanını etkilemiş durumda. Maddi ve manevi olarak emeklerimizin karşılığını alamıyoruz. TTB’nin daha çok çalışması ve daha çok hekimlerle bağlantı kurarak bu kötü tabloyu değiştirmesi gerekir’’ diye konuştu. Oyların bölünmesi ve seçimleri iktidara yakın hekimlerin listesinin kazanma ihtimaline karşı mevcut TTB yönetimi ile ortak bir liste oluşturma isteklerinin devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Azap, şöyle devam etti:

“35 tabip odasına gönderdiğimiz çağrıda, içerisinde mevcut Merkez Konseyi ile çok yakın çalışan tabip arkadaşlarımız da vardı. Onlarla birlikte görüşmeler yürüttük. Birlikte ortak liste ile girmenin yollarını aradık. Son ana kadar da birlikte ortak listeyi oluşturabilme arzumuz devam edecek. Hedefimiz esas olarak budur. TTB’nin önümüzdeki iki dönem bazı somut ihtiyaçları var. Sağlık alanında yaşanan çok ciddi bir tahribat var. Tabip odalarına ve TTB’ye küsme söz konusu. Hekimler ve TTB arasında kopan bağları tamir edecek ve ülkenin sağlık sistemine karşı güçlü çıkış yapabilecek bir konsey oluşması gerekiyor. Seçimlere tek liste altında girmek için yaptığımız tüm görüşmelerde tek hedefimiz budur. Bizler kendi beklentileri ve çıkarları olan grup değiliz. Seçim gününe kadar böyle bir konseyi oluşturmanın yolları açık. Birleşemesek bile seçimleri bu listeyle alabileceğimizi, aldıktan sonra da büyük işler başarabileceğimizi düşünüyorum.”

SAĞLIKÇILAR MUTSUZ

Tabip Odaları İnisiyatifi TTB Merkez Konseyi Adayı Dr. Nilüfer Ustael tarafından okunan basın açıklamasında ise hekimlerin umutsuz, yılgın ve örgütsüz olduğuna dikkat çekildi. Özellikle genç hekimlerin tabip odası çalışmalarından uzak durduğu kaydedilen açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

‘‘Bu koşullar altında, en örgütlü ve geleneksel kurumumuz TTB’nin, tarihine yakışır biçimde yeniden kapsayıcı ve ‘merkez’ olmasına büyük ihtiyaç vardır. Aksi takdirde doğacak sonuçların bedeli, sadece TTB için değil, örgütlü mücadele ve demokrasi açısından da ağır olacaktır. Bu yola hep beraber dayanışmayla çıkalım, bir sorumluluk hareketi örelim, yaratalım ve tabip odaları/TTB olarak hekimler arasında yeniden umut olalım istiyoruz. Gelin hep birlikte TTB seçimlerini vesile kılarak daha iyi; demokratik-laik, anayasal eşit yurttaşlık temelinde, özgür, çatışmadan uzak, barış içerisinde, umutlu, heyecanlı ve dirençli bir Cumhuriyet’in, bugün ve gelecek kaygısı duymadan hastalarımızın ve toplumun sağlığı için çalışan mutlu hekimleri olma özlemimizi bu yüzyıla taşıyalım.’’

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Tabip Odaları İnisiyatifi TTB Merkez Konseyi adayları şu isimlerden oluşuyor: Alpay Azap, Bilge Ceydilek, Zafer Çelik, Güzide Elitez, Murat Erkan, Özlem Gülbahar, Ali Osman Karababa, Aynur Karadenizli, Osman Öztürk, Necdet Uçan, Nilüfer Ustael.