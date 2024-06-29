TTB’de seçim süreci başladı

Haber Merkezi

Halk sağlığı, sağlıkçıların sorunları dahil birçok alanda çalışma yürüten ve iktidarın hedefinde olan Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu hafta sonu yeni yönetimini seçecek. TTB’nin üç gün sürecek olan 76. Büyük Kongresi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda dün başladı.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan TTB Başkanı Prof. Şebnem Korur Fincancı “Bizim aklımızın gücenmeye hakkı yok. Bu aklı özgürlükler için kullanarak ilerleyebiliriz. Tahakküme boyun eğmemek bizim karakterimiz, özgürlükten tasarruf esaret getirir, bunu bir kez daha hatırlatmak boynumun borcu. Şimdi gençlere el vereceğiz” dedi.

Korur, pandemi ve deprem sürecinde bir arada emek veren Tabip Odalarına ve hekimlere teşekkür etti. Ardından kongre hekimlerin açıklamalarıyla devam etti. Öte yandan bugün, mali ve denetleme raporlarının görüşülmesi ile 2024-2026 dönemi aday başvurularının alınmasıyla kongre sürecek. Kongrenin son günü ise yeni başkan seçimi yapılacak.