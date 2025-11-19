TTB’den TUS mağduru hekimler için Sağlık Bakanlığı’na yazı

Türk Tabipleri Birliği, 2025 yılı TUS sonucunda uzmanlık eğitimi kazanan hekimlerin, hastane yönetimlerinin engelleri nedeniyle eğitimlerine başlayamadığı şikayetleri üzerine Sağlık Bakanlığı’na resmi yazı gönderdi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 2025 yılı ikinci dönem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonucunda uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan hekimlerin hastane yönetimlerinin engelleri nedeniyle eğitimlerine başlayamadıklarına ilişkin şikayetler üzerine 17 Kasım 2025 günü Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazdı.

TTB’ye yapılan şikayetlerde, başhekimlikler tarafından uzmanlık eğitimi için gereken işlemlerin yeni atamalara kadar yapılmayacağının beyan edildiği aktarılan yazıda; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca atama işlemlerinin 45 gün içinde, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Devir-Teslim ve İlişik Kesme Yönergesi uyarınca nakil işlemlerinin 30 gün içinde tamamlanması gerektiği belirtildi.