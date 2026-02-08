TTB’ye adanmış bir ömür: Dr. Şükrü Güner toprağa verildi

Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan ve 77 yaşında yaşamını yitiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Şükrü Güner bugün Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bodrum Bitez Adliyesi karşısındaki Gülsevim Rüştü Kaynak Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Güner, Bodrum Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Güner'in ailesi, dostları ve TTB ile tabip odaları üyeleri katıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Güner'in ölümünün ardından "Şükrü abimiz her zaman bizimle yaşayacak" diyerek şu açıklamayı yaptı: