TTB’ye adanmış bir ömür: Dr. Şükrü Güner toprağa verildi
Dün yaşamını yitiren toplumcu hekim hareketinin öncülerinden Dr. Şükrü Güner, Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı. Güner'in ailesi, dostları ve tabip odası üyelerinin katıldığı törende "Şükrü abimiz her zaman bizimle yaşayacak" denildi.
Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunan ve 77 yaşında yaşamını yitiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Şükrü Güner bugün Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bodrum Bitez Adliyesi karşısındaki Gülsevim Rüştü Kaynak Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Güner, Bodrum Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Güner'in ailesi, dostları ve TTB ile tabip odaları üyeleri katıldı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Güner'in ölümünün ardından "Şükrü abimiz her zaman bizimle yaşayacak" diyerek şu açıklamayı yaptı:
"1977-1984 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Genel Sekreterliği görevini üstlenen; 1986-1990 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri, 1992-1994 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi, 2004-2006 yılları arasında TTB Etik Kurul üyesi, 2006-2016 yılları arasında ise beş dönem TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi olarak görev yapan ve ömrünü TTB’ye adamış olan toplumcu hekim hareketinin öncülerinden Dr. Şükrü Güner’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz."