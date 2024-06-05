TTK’den utandıran gerekçe

TTK, kurum tarihinin en büyük zararı olarak Amasra’da 43 madencinin ölümüne yol açan faciayı gerekçe gösterdi. Kurumun verileri, iş güvenliğinin sağlanamadığını açığa çıkardı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 2023 yılı faaliyetlerini içeren raporunu yayımladı. Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan TTK’ye bağlı maden müessesinde yaşanan ve 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan maden faciasından bir yıl sonra hazırlanan raporda, çarpıcı tespitler yer aldı. Kurumun rekor zarar ettiği, iş güvenliği zafiyetinin ise yıllardır çözülemediği rapor ile açığa çıktı.

TTK’nin 2023 yılına yönelik idari ve mali faaliyetlerini içeren raporu, gecikmeli olarak hazırlandı. Rapor, kurumdaki zararın rekor düzeye ulaştığını gözler önüne serdi.

REKOR ZARAR

2022 yılında 1 milyar 988 milyon 92 bin TL olan TTK’nin net dönem zararı, 2023 yılında 5 milyar 988 milyon 245 bin TL’ye fırladı. Kurumun zararında 2022-2023 döneminde yaşanan değişim yüzde 201 oldu. Kurumun 5,9 milyar TL’lik 2023 yılı net dönem zararının 1,9 milyar TL’si faaliyetlerden kaynaklanan zarardan oluştu.

Kurumun, rekor zararın nedeni olarak sıraladığı maddelerde ise itiraf niteliğinde ifadeler kullanıldı. Amasra’da yaşanan ve 43 işçinin yaşamını yitirmesine neden olan kaza da zararın gerekçeleri arasında sayıldı. Kurum, “Toplu iş sözleşmeleri gereği işçi ve memurlara yapılan ücret artışlarını” da zarara gerekçe gösterdi. Döviz kurundaki artışın da sıralanan gerekçeler arasında olduğu bildirildi.

İŞÇİ GÜVENLİĞİNDE ZAFİYET

2023 yılında TTK’ye bağlı maden ocaklarında yaşanan kazalarda 2 bin 373 kişinin yaralandığı belirtildi. Raporda, madenci güvenliğindeki zafiyeti ortaya koyan bazı risk maddeleri şöyle sıralandı:

• Jeolojik koşulların zorluğu ve klasik yöntemle emek yoğun çalışılması nedeniyle iş kazalarının oluşması.

• Mekanize hazırlık yatırımların zamanında gerçekleşmemesi.

• Öngörülen hazırlık işçi sayısının yeterli olmaması ve teknik eleman eksikliği (maden ve jeoloji mühendisi)