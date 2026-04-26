Tuana Süren’den Avrupa Şampiyonası’nda bronz madalya

Avrupa Halter Şampiyonası’nın son gününde Türkiye’yi temsil eden sporculardan Tuana Süren, kadınlar +86 kilo kategorisinde silkmede bronz madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli sporcu, silkmede 145 kilo kaldırarak üçüncü sırada yer aldı. Süren, bu derecesiyle gençler Avrupa rekorunun da sahibi oldu.

Koparmada 111 kilo kaldıran Tuana Süren, toplamda 256 kiloya ulaşarak şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.

Aynı kategoride yarışan bir diğer milli sporcu Fatmagül Çevik ise koparmada 110, silkmede 134 kilo kaldırarak toplamda 244 kiloyla altıncı sırayı aldı.

Türkiye, 2026 Avrupa Halter Şampiyonası’nı toplam 15 madalyayla (4 altın, 3 gümüş, 8 bronz) tamamladı.