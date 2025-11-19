Tuba Ünsal: Kiracımı çıkarabilmek için Berlin’de hukuki mücadele başlattım

Oyuncu Tuba Ünsal, kiracısını evden çıkarmak için Almanya’nın başkenti Berlin’e gittiğini açıkladı.

Instagram’dan yaptığı açıklamada Ünsal, 7 aydır kirasını ödemediğini söylediği kiracısıyla yaşadığı sorun nedeniyle Berlin’de “hukuki mücadele” başlattığını duyurdu.

Ünsal, sürecin uzaması ve kiracının ileri sürdüğü iddialar nedeniyle mağdur olduğunu belirterek iyi niyetinin kötüye kullanıldığını savundu.

Kiracının, bir buçuk yıl sonra evde tahtakurusu çıktığını iddia ettiğini söyleyen Ünsal, bu iddianın “tahliyeyi geciktirmek için ortaya atıldığını” ifade etti.

Berlin’e bu nedenle gittiğini belirten oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Berlin’deyim. 7 aydır kiramı ödemeyen ve sonrasında da evde 1.5 sene sonra tahtakurusu çıktı diyen kiracımı evimden çıkarabilmek için hukuksal mücadeleye geldim 1. Cehennemin yolu iyi niyet taşlarıyla örülü 2. Kimseye kanunu görmezden gelip üzülüp destek olmaya çalışma 3. Hâlâ vicdan yapmak / çünkü avukata göre artık Almanya’ya giremeyecek hale gelecek hatalar yapan biri maalesef seni dinlemeyip işi çığırından çıkarabiliyor 4. Çocuğu var diye hâlâ üzülmek!! 5. Yorgunum.”