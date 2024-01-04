TÜBİTAK birincisi öğrenciye, yurt odasında ayrımcı saldırı!

TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi üniversiteli F. B., Koç Üniversitesi'nin yurdunda oda arkadaşları tarafından saldırıya uğradı. Belinden ve yüzünden bıçakla yaralanan öğrenci, oda arkadaşlarının kendisine Alevi olduğu gerekçesiyle saldırdığını öne sürdü. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise ayrımcılık ve şiddetin kabul edilemeyeceği aktarıldı.

Koç Üniversitesi'nin öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincilik ödülü sahibi üniversiteli F. B. aynı odayı paylaştığı Hasan Ege Karanfil ve Arda D. tarafından Alevi olması gerekçe gösterilerek saldırıya uğradı.

Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Karanfil, F.B.'nin yüzüne kemerle vurdu, yüzüne sıcak ütü yapıştırmaya çalıştı. Diğer oda arkadaşı Arda D. ise F. B.’yi önce boğazından yaralamaya çalıştı. Sonra ise yüzünü ve karnını kesti.

Aldığı yaralar sonrasında çığlık atan F.B.'nin yardımına diğer öğrenciler ve güvenlik görevlisi yetişti. F.B.'nin saldırıya uğradığını gören öğrenciler yangın alarmına basarak güvenliği çağırdı.

Yüzünden ve belinden yaralanan F. B. ifadesinde “Hasan Ege Karanfil, ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre dikkat çeken olay geçen 15 Kasım gecesi yaşandı.

Stanford Üniversitesi dahil; yurtiçi ve yurtdışındaki birçok üniversiteden kabul alan F. B., Koç Üniversitesi'ni tam burslu kazandı.

21 yaşındaki F. B. geçen 19 Ekim günü, Arda D. ile Hasan Ege Karanfil'in de bulunduğu yurt odasına yerleşti.

Soruşturma dosyasına giren kayıtlara göre, Hasan Ege Karanfil ve Arda D., F. B.’den odayı terk etmesi için baskı kurmaya başladı.

KEMERLE VURDU, YÜZÜNE SICAK ÜTÜ TUTTU

İkili bir süre sonra, F. B.’ye şiddet uygulamaya başladı.

Gördüğü baskı nedeni ile geçen 13-14 Kasım’da okulun laboratuvarında yatan F. B., 15 Kasım gecesi banyo yapmak için odasına gittiğinde ise saldırıya uğradı.

Daha önce Hasan Ege Karanfil’in kemerle vurduğu, yüzüne sıcak ütü yapıştırmaya çalıştığı F. B., banyodan çıktığı esnada Arda D.’nin saldırısına uğradı.

Arda D., derslerde kullandığı ve başında kesici cisim bulunan kretuar ile F. B.’ye yöneldi.

Üzerinde bornoz bulunan F. B.’yi boğazından yaralamaya çalışan Arda D., bu kişinin kendisini korumaya çalışması ile yüzünü ve karnını kesti.

Bir süre özel güvenliğin gelmesini bekleyen F. B., daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arda D., savcılık ifadesinde F. B.’nin kendisine sarkıntılık yaptığını öne sürerek “Üzerime gelmeye devam etti. O an yaşadığım olayın siniriyle derslerde kullandığım ve sanat bıçağı olarak adlandırılan ucunda neşter bulunan malzeme ile F.’yi belinden ve yüzünden çizerek yaraladım” dedi.

AYRIMCILIK İDDİASI

Yüzünden ve belinden yaralanan F. B. ise ifadesinde “Hasan Ege Karanfil, ben Alevi olduğum için ve bana karşı ayrımcılık yaptığından dolayı beni odadan atmak istiyordu. Kendisinden şikâyetçi olacaktım. Ancak, öğrenci olduğu için sabıkasına yansımasını istemediğim içim şikâyetçi olmadım. Halen bana ayrımcılık yapmaya devam ediyor” dedi.

F. B., Arda D.’nin, yüzünü kesmesinden sonra da kendisini yumruklamaya devam ettiğini kaydetti.

"OLAYLARI ORGANİZE EDENE DOKUNULMADI"

Soruşturmaya ilişkin konuşan F. B.’nin avukatı Alper Sarıca ise yaşanan olaylar nedeni ile okul idaresinin de ciddi ihmali olduğunu savunarak, “Müvekkilin, kendisine bu saldırıyı yapan fail ile birlikte okuldan uzaklaştırılması, savcılıkça da hakkında adli kontrol istenerek mağduriyetinin iyice artırılması, bu vahşeti tertipleyen diğer oda arkadaşına ise bugüne dek hiçbir yaptırım uygulanmaması oldukça dikkat çekici. Müvekkil açısından hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağım” diye konuştu.

İDDİALARI REDDETTİ

Haberin duyulmasının ardından sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Hasan Ege Karanfil ise iddiaları yalanladı.

Karanfil açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sair medya mecralarından yayımlanan ve yer yer adımın ve fotoğraflarımın da geçtiği abuk subuk iftira haberlerinden haberdarım. Kimin, ne saikle ve amaçla bunu yaptığını da anlıyoruz. Gerekli hukuki başvurular yapılarak suçluların cezalandırılması sağlanacaktır. Haberlerde “F.B.” olarak kısaltılan ve kendisini mağdur gibi gösteren şahıs, cinsel saldırı suçundan adli kontrol ile imza yükümlülüğü altındadır ve yalan haberlerle medya desteği sağlayarak soruşturmanın gidişatını etkilemeye çalışmaktadır. Bilginize."

DUYURU: Sair medya mecralarından yayımlanan ve yer yer adımın ve fotoğraflarımın da geçtiği abuk subuk iftira haberlerinden haberdarım. Kimin, ne saikle ve amaçla bunu yaptığını da anlıyoruz. Gerekli hukuki başvurular yapılarak suçluların cezalandırılması sağlanacaktır.… — Hasan Ege Karanfil (@ayupascha) January 4, 2024

YAYINEVİ ANLAŞMAYI İPTAL ETTİ

Olayın duyulması ile birlikte Karanfil'in İthaki Yayınevi'nden çıkan bir şiir kitabının da sahibi olduğu ortaya çıktı.

İthaki Yayınevi ise Karanfil'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Hasan Ege Karanfil isimli yazarın sözleşmesi feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyururuz. — İthaki Yayınları (@ithakiyayinlari) January 4, 2024

KOÇ ÜNİVERSİTESİ: ŞİDDET VE AYRIMCILIK KABUL EDİLEMEZ

Koç Üniversitesi ise konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şiddetin ve ayrımcılığın kabul edilemeyeceği belirtildi.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilime ve insanlığa hizmet etme hedefiyle kurulmuş akademik bir kurum olarak taviz veremeyeceğimiz ilkelerin başında şiddetin ve ayrımcılığın hiçbir türünün kabul edilemeyeceği yer almaktadır. Bu kapsamda, üniversitemizde yaşanan olayla ilgili derhal gerekli soruşturmalar başlatılmıştır ve konu ayrıca yargıya taşınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."