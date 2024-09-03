TÜBİTAK Fen Lisesi Meclis gündeminde

Haber Merkezi

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinin sorunları Meclis gündemine taşındı.

Evrensel’in haberine göre, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde açılan Gebze TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencileri sorunlarına çözüm arıyor. Öğrenci velilerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekilleriyle görüşmesinin ardından TÜBİTAK Fen Lisesi’nde yaşananlar Meclis gündemine de taşındı. CHP Uşak Milletvekili Dr. Ali Karaoba, kamuoyuna yansıyan liyakatsiz atama süreçleri ve öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili Meclis Araştırma Önergesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soru önergeleri verdi.

TÜBİTAK Fen Lisesi’nde gündeme gelen sorunların kabul edilemez olduğunu belirten Karaoba, "Türkiye’deki en başarılı öğrencilerin bilim eğitimi alması amacıyla kurulmuş olan TÜBİTAK Fen Lisesi’ndeki sorunların araştırılması, öğrencilerin barınma probleminin incelenerek bir an önce çözülmesi, öğretmenlerin yeterliliklerinin tespit edilmesi, idarecilerin veli ve öğrencilerle olan iletişiminin belirlenmesi ve güçlendirilmesi, okul bütçe kullanımının araştırılması ve var olan sorunların bir an önce çözülmesi adına bu konuyu gündeme getirmek istedik" dedi.