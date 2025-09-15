TÜBİTAK Personel Alımı | 2025 TÜBİTAK 318 Personel Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2025 yılı için yeni personel alım ilanını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli’deki birimlerinde görevlendirilmek üzere 318 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek. Başvurular kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden alınıyor.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

TÜBİTAK personel alımı başvuruları 6 Ekim 2025 tarihine kadar internet üzerinden yapılabilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

318 proje personeli alımı için aranan genel şartlar şu şekilde:

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinde 3. veya 4. sınıfta öğrenim görüyor olmak ,

, İlgili alanlardan birinde eğitim almak:

Bilgisayar mühendisliği

Yazılım mühendisliği

Elektrik-elektronik mühendisliği

Haberleşme mühendisliği

Kontrol ve otomasyon mühendisliği

Yapay zeka ve veri mühendisliği

Adli bilişim

Endüstri ve sistem mühendisliği

Metalürji ve malzeme mühendisliği

Kimya mühendisliği

Matematik mühendisliği

Proje personeli olarak görev yapabilecek niteliklere sahip olmak,

TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi üzerinden belirtilen ek şartları sağlamak.

GÖREV YAPILACAK BİRİMLER

Alınacak personel, TÜBİTAK’ın farklı araştırma merkezleri ve enstitülerinde görev yapacak: