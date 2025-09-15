TÜBİTAK Personel Alımı | 2025 TÜBİTAK 318 Personel Alımı Başvuru Şartları ve Tarihleri
TÜBİTAK, 2025 yılı için 318 proje personeli (aday araştırmacı) alımı yapacağını duyurdu. Ankara ve Kocaeli’de istihdam edilecek personel için başvurular 6 Ekim 2025’e kadar kariyer.tubitak.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Başvurularda, bilgisayar, elektrik-elektronik, yazılım, yapay zeka, endüstri, malzeme, kimya ve matematik mühendisliği gibi bölümlerde 3. veya 4. sınıfta öğrenim gören adaylar değerlendirmeye alınacak.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2025 yılı için yeni personel alım ilanını duyurdu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre TÜBİTAK, Ankara ve Kocaeli’deki birimlerinde görevlendirilmek üzere 318 proje personeli (aday araştırmacı) istihdam edecek. Başvurular kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden alınıyor.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
TÜBİTAK personel alımı başvuruları 6 Ekim 2025 tarihine kadar internet üzerinden yapılabilecek.
TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
318 proje personeli alımı için aranan genel şartlar şu şekilde:
- Türkiye’de yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümlerinde 3. veya 4. sınıfta öğrenim görüyor olmak,
- İlgili alanlardan birinde eğitim almak:
- Bilgisayar mühendisliği
- Yazılım mühendisliği
- Elektrik-elektronik mühendisliği
- Haberleşme mühendisliği
- Kontrol ve otomasyon mühendisliği
- Yapay zeka ve veri mühendisliği
- Adli bilişim
- Endüstri ve sistem mühendisliği
- Metalürji ve malzeme mühendisliği
- Kimya mühendisliği
- Matematik mühendisliği
- Proje personeli olarak görev yapabilecek niteliklere sahip olmak,
- TÜBİTAK’ın resmi internet sitesi üzerinden belirtilen ek şartları sağlamak.
GÖREV YAPILACAK BİRİMLER
Alınacak personel, TÜBİTAK’ın farklı araştırma merkezleri ve enstitülerinde görev yapacak:
- BİLGEM (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi)
- MAM (Marmara Araştırma Merkezi)
- RUTE (Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü)
- SAGE (Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü)
- TÜSSİDE (Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü)
- UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü)
- UZAY (Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)
- ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi)