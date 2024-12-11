TUBİTAK PERSONEL ALIMI | TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereden yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 42 personel istihdam edeceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, alım uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni, yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve usta alanlarında TÜBİTAK personel alımı yapacak. İlanın ardından ise TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman ve TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereden yapılır soruları gündeme oturdu. 31 Aralık'a sürecek personel alımına dair TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları araştırması hız kazandı. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereden yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman? İşte, TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları ve diğer ayrıntılar!

TUBİTAK PERSONEL ALIMI

TÜBİTAK toplamda 42 olmak üzere 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve usta kadrolarında görev alacak personel alımı yapacağını duyurdu. TÜBİTAK personel alımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve personel alımı için başvurular resmen başladı.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TÜBİTAK personel alımı başvurusu 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. Alınacak 24 personel TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.

TÜBİTAK'a alınacak ve Ankara'da istihdam edilecek yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan 18 personelin başvuruları 16 Aralık'a kadar gerçekleştirilebilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

31 Aralık'a kadar sürecek TÜBİTAK personel alımı başvurusu TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi "https://kariyer.tubitak.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek. 16 Aralık'a kadar olan Ankara'da istihdam edilecek yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan 18 personelin başvuruları ise İŞKUR sistemi olan "https://esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.