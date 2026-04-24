TÜBİTAK'tan "yağmur duası" araştırmasına 3 milyon TL bütçe

TÜBİTAK'ın "İslam tarihinde katılımlı dua örneği olarak yağmur dualarının eko-teolojik analizi" başlıklı bir çalışmaya 3 milyon TL'ye kadar bütçe ayırması kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi çatısı altında geliştirilen ve Doç. Dr. Öznur Özdemir'in proje yürütücüsü olduğu uluslararası çalışmanın, 7. ile 11. yüzyıllar arasında gerçekleşen yağmur dualarını, çevre ve inanç ilişkisi bağlamında incelemeyi amaçladığı belirtiliyor.

Çalışmanın, "erken ve klasik İslam dönemindeki ritüellerin insan, doğa ve yaratıcı arasındaki ilişkiyi nasıl şekillendirdiği" incelemeyi ve "yağmur dualarının çevre bilinci ve ekolojik krizlere karşı bir tutum içerip içermediğini" değerlendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.

TÜBİTAK PROGRAMI KAPSAMINDA 3 MİLYONA VARAN DESTEK

Söz konusu proje, TÜBİTAK'ın "2515 - COST Aksiyon Üyeleri Ar-Ge Destek Programı: Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu" (European Cooperation in Science and Technology-COST Association) bünyesinde, PRAYTICIPATE (CA23143) COST Aksiyonu kapsamında gerçekleştirilecek.

TÜBİTAK resmi sitesinde, "program kapsamında 3.000.000 TL'ye kadar olan" projelerin desteklenmekte olduğu ifade ediliyor. Çalışmanın azami süresi ise 36 ay olarak belirtiliyor.

ARAŞTIRMA VE BÜTÇE TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu proje ve projeye ayrılması planlanan kaynak ise kamuoyunda ciddi tepkiye neden oldu.

Tartışmaların odağında, sınırlı kaynakların hangi alanlara ve hangi önceliklerle aktarılması gerektiği sorusu yer alıyor.

Eleştirilerde, sınırlı Ar-Ge bütçesinin daha doğrudan bilimsel ve teknolojik çıktılar üretmesi beklenen alanlara yönlendirilmesi gerektiği vurgulanırken; sosyal bilimler ve din-toplum ilişkisini inceleyen çalışmaların ise “bilimsellik” ve “kamusal fayda” açısından daha sıkı değerlendirilmesi gerektiği dile getiriliyor.