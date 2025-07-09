Tuborg grubuna zam geldi
Zamlarla birlikte Turborg Kırmızı olarak bilinen Special Kutu'nun fiyatı 117 liraya çıkarken, 100 cl Chivas viskinin fiyatıysa 2 bin 375 lira oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki büyük alkol grubuna daha zam yapıldığını duyurdu.
Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tuborg alkol grubuna yeni zamların yansıdığını belirtti. Yeni fiyatlar şöyle:
50 cl Depozitolu Şişe: 83 TL
50 cl Depozitosuz Şişe: 85 TL
33 cl Depozitolu Şişe: 60 TL
33 cl Depozitosuz Şişe: 70 TL
50 cl Kutu: 85 TL
33 cl Kutu: 70 TL
50 cl Tuborg Special Kutu: 117 TL
Tuborg ürünleri, en son 9 Ocak 2025 tarihinde zamlanmıştı. Ayrıca Pernod Ricard Türkiye alkol grubuna da zam geldi. Grubun üreticisi olduğu Chivas viskinin yeni fiyatları şu şekilde:
Chivas 12 (35 cl): 950 TL
Chivas 12 (50 cl): 1350 TL
Chivas 12 (70 cl): 1750 TL
Chivas 12 (100 cl): 2375 TL
Chivas 12 (175 cl): 4200 TL
Chivas 12 (300 cl): 7950 TL