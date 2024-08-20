Tüccar fiyatı dibe çekti

Melisa AY

Geçtiğimiz ay hasadı başlayan fındıkta, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ilk alımlara dün başladı. TMO’nun belirlediği 132 liralık alım fiyatı üreticinin maliyetlerini karşılamaya yetmezken bu yıl bahçeleri vuran kokarca böceği de hem verim hem rekolte kaybına yol açtı.

Fındık üreticisi, ürününe zarar veren kokarca böceği sebebiyle de bahçelerinden beklediği verimi alamadı. Fındık alımı yapan tüccarlar ise “böcek bahanesi” ile fiyatı düşürmeye çalışıyor. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kokarca zararlısının tüccara fırsatçılık imkanı sağladığını söyledi. “Fındığı haraç mezat satın almaya çalışan tüccarlar bölgedeki fındık kaosunu zirveye taşıyor” dedi. Fındıktaki uluslararası şirketlerin tekelleşmesine de dikkat çeken Adıgüzel, “Büyük global vampirler yedi doymadı, kokarca yedi doymadı, şimdi de küçük vampirler sahne aldı” dedi. İktidarı, bölgeyi derhal afet bölgesi ilan etmeye çağırdı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin verilerine göre zirai ilaçlara bir yılda yüzde 66’dan fazla zam geldi. Üreticinin girdi maliyetleri de neredeyse iki katına çıktı. Yüksek maliyetli ilaçlama çalışmaları da zararı önlemeye yetmedi. Ordu Fatsa’da fındık üreticiliği yapan Yaşar Durmuş, hasat zamanı bahçelerde yaşananları BirGün’e anlattı.

“Fındık üreticileri, fındık tarihinde görülmemiş bir kâbusu yaşıyor” diyen Durmuş, afetin göz göre göre geldiğini söyledi. Durmuş, zirai ilaçlarda denetim yapılmadığını söyleyerek “İki yıldır bu tehlikeye karşı ilaçlama yaptık, etkili olmadı. Paramız boşa gitti, bizi ilaç şirketlerine soydurdular” diye konuştu. Serbest piyasada fiyat düşürülmeye çalışıldığının altını çizen Durmuş, “Tüccarın fiyat kırma operasyonu var. TMO’nun 130 lira dediği fındığa 121 lira fiyat verdiler ama o fiyattan da alım yapılmıyor. Fındığı afet vurdu, tüccar da fındık toplamamaya başladı. Kimi köyleri şimdiden fişledikleri söylentileri var. Köylüden daha düşük fiyatta fındık alabilmek için böceği bahane ediyorlar” dedi. Artan maliyetlere dikkat çeken Durmuş, “Üreticide bir panik havası var. Bu sene bahçeye hiç girmeyenler bizden daha kârlı çıktı. Sadece 90 bin lira işçi yevmiyelerinden masrafım var. Geçen yıla göre verim üçte bir düştü. Benim ürünüm bu fiyatlardan satılırsa hiçbir maliyetim karşılanmayacak” dedi.

ACİLEN AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMELİ

Karadeniz’in acil olarak afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini söyleyen Durmuş, “Göz göre göre gelen felaketlere karşı önlem alınmaması inanılır gibi değil. Afet ilan etmek için çok geç kalındı. Bakanlık, Saray acilen Karadeniz’i afet bölgesi ilan etmeli. Bizim bir an önce önümüzdeki yılın hazırlıklarına başlamamız gerekiyor. Tüccar fındığı almıyor bile. Üretici bir sonraki yılı göremeyecek. Bu tarım politikaları fındık üreticisinin sonu olacak” dedi.

Durmuş, TMO’nun alım politikalarına da değindi, “Açıklanan fiyat zaten maliyetin çok altında. Tüccar da fiyatları aşağı çekmeye uğraşıyor. İlaçlama yapacak, işçi çalıştıracak halimiz kalmadı. TMO ve Fiskobirlik’te de alım koşulları üretici lehine bir an önce değişmeli. Üretici tüccar kapılarında çuval çuval ürünle rezil olmaya devam edecek” dedi. Üreticinin şirketlerin eline terk edilmemesi gerektiğini söyleyen Durmuş, iktidarın tarım politikalarını eleştirerek şöyle konuştu: “Fındık üreticisini kaderine terk ettiler, üretici perişan edildi. Tüccar, ürünü hiç almayacakmış gibi davranıyor ama daha dükkanını kapatan tek bir tüccar göremedik. Demek ki kazanabiliyorlar. Üretici ise kaybediyor. İktidar ülkeyi mahvettiği gibi üreticiyi de mahvetti.”