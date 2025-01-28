Tucker Carlson'dan "Biden, Putin'i öldürtmeye çalıştı" iddiası: Kremlin açıklama yaptı

Eski Fox News sunucusu Tucker Carlson, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i öldürmeye çalıştığını iddia etti.

Gazeteci Matt Taibbi'ye verdiği söyleşide Carlson, "birçok eski ve mevcut ABD yetkilisinin, Başkan Donald Trump'ın çok sayıda hükümet belgesinin gizliliğini kaldırma kampanyasından rahatsız olduklarını ve bunun olası sonuçlarını son derece tehlikeli gördüklerini" öne sürdü.

Carlson, şöyle devam etti: "Bence Tony Blinken'ın gerçek bir savaş için bu kadar bastırmasının nedenlerinden biri de buydu, örneğin Putin'i öldürmeye çalışmak... Biden yönetimi bunu yaptı, Putin'i öldürmeye çalıştılar" dedi.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemlerin sürekli alındığını bildirdi.

Başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini, devlet koruması altındaki şahısların, öncelikle de Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor" ifadelerini kullandı.