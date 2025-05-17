TÜDAV’dan Marmara Denizi’nde müsilaj uyarısı: “Tehlike geçmedi”

Ebru ÇELİK

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Marmara Denizi'nde yeniden artış gösteren müsilaj oluşumlarına dikkat çekmek amacıyla bugün TÜDAV MARU gemisiyle bir saha çalışması gerçekleştirdi.

Araştırma teknesiyle Beykoz açıklarında bulunan deniz çayırlarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla, yerleştirilen şamandıra etrafında müsilaj gözlemi yapıldı.

Deniz yüzeyinden ve yaklaşık 10 metre derinlikte yapılan incelemelerde, TÜDAV uzmanları saha verilerini eş zamanlı olarak değerlendirdi.

10 ADET ŞAMANDIRA YERLEŞTİRİLDİ

TÜDAV ile Türkiye İş Bankası işbirliğiyle yürütülen “Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları Projesi” kapsamında Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda toplam 10 adet şamandıra yerleştirildi. Bu proje, oksijen üreten deniz çayırlarının korunması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Etkinliğin bilimsel değerlendirmesini yapan İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi ve TÜDAV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, müsilajın nedenleri, mevcut yayılım durumu, ekosistem üzerindeki etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.

"SORUN 20 YILDIR DEVAM EDİYOR"

Prof. Dr. Öztürk, “Müsilaj geçen seneyle aynı seviyede. Geçen sene olduğu gibi bu sene de tehlike oluşturuyor. Aslında bu sorun son 20 yıldır devam ediyor. Yeni bir durum değil, dolayısıyla mucize bir çözümü de yok. Marmara Denizi’nde oksijen seviyeleri çok düşmüş durumda. Bu nedenle oksijen üreten deniz çayırlarının korunmasına büyük önem veriyoruz. TÜDAV olarak bu bölgelerdeki müsilaj yoğunluğunu yakından izliyoruz” dedi.

"CİDDİ ARITMA EKSİĞİ VAR"

Müsilaj sorununun çözümü için en temel adımın ileri biyolojik arıtma sistemlerinin yaygınlaştırılması olduğunu vurgulayan Öztürk, “Marmara Denizi’nde ciddi bir arıtma eksikliği söz konusu. Bu sadece bir belediyenin değil, tüm yerel yönetimlerin, tüm siyasi partilerin ortak sorumluluğudur. Marmara bizim iç denizimiz, adeta yatak odamız gibi korunmalı. Özellikle İstanbul Boğazı çevresi bir biyolojik koridor niteliğinde ve bu koridorun korunması şart" diye konuştu.

Müsilajın ekosisteme etkilerine de değinen Öztürk, “Balıklar dâhil birçok deniz canlısı bu durumdan olumsuz etkileniyor. Ancak Marmara Denizi, güçlü üst ve alt akıntı sistemine sahip. Bu nedenle Adriyatik Denizi’ndeki gibi ani bir tahribat yaşanmıyor ama etkiler yine de ciddi boyutta" ifadelerini kullandı.

TÜDAV’ın müsilaj ve denizlerdeki iklim değişikliği konusunda düzenli ölçümler yapıldığını belirten Öztürk, “Her ay, bazı kritik dönemlerde ise haftalık olarak saha çalışmaları ve ölçümler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl mart ayına kadar her hafta ölçüm yaptık. Bu verilerle durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

"DENİZ ÇAYIRLARININ KORUNMASI ŞART"

Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı: “Çözüm, sadece arıtmadan ibaret değil. Aynı zamanda biyoçeşitliliğin korunması, balıkçılığın sürdürülebilir şekilde düzenlenmesi ve kritik habitatların, özellikle de deniz çayırlarının korunması gerekiyor.”