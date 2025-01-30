Tudem Edebiyat Ödülleri 23 yaşında

Kültür Sanat Servisi

2003 yılından bu yana çocuk ve gençlik edebiyatına çağdaş ve özgün eserler kazandırmak amacıyla düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri'nin 23. yarışması, resimli kitap dalında gerçekleştirilecek. Seçici kurul ise Asuman Portakal, Cem Kızıltuğ, Elif Yonat Toğay, Ilgım Veryeri Alaca ve Nuri Kurucu'dan oluşuyor.

Son katılım tarihi 1 Kasım 2025 olan 23. Tudem Edebiyat Ödülleri'nde dereceye giren isimler Mart 2026'da ilan edilecek. Yarışmada birinciye 35.000 lira, ikinciye 30.000 lira, üçüncüye 25.000 lira para ödülünün yanı sıra, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal tarafından tasarlanan ödül heykelleri verilecek.