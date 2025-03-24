Tudem’den Barış İnce'nin gözaltına alınmasına tepki: Serbest bırakılmasını bekliyoruz

Saray talimatlı yargı operasyonu sonrası gerçekleşen gözaltılara Tudem Yayın Grubu tepki gösterdi.

Başta çalışma arkadaşları Barış İnce ve eşi Sevil İnce olmak üzere keyfi gözaltıların son bulması vurgulanan açıklamada, “Gençlerin ve halkın 19 Mart'tan itibaren gelecek, akademik ve demokratik kaygılarını, anayasal haklarını kullanarak dile getirmeleri, tüm kesimlerce iyi okunmalıdır. Gençler, demokratik ve özgür bir ülkede, diploma endişesi olmadan üniversitelerinde okumak, mezun olmak istiyorlar. Hocalarının ve seçilmişlerin diploma iptallerini kabul etmiyorlar. Gelecekten kaygılılar ve hukuka inançları kalmadığı için tepkilerini dile getiriyorlar. Halk, seçilmişlerin masumiyet karinesi yok sayılarak tutuklu yargılanmasını kabul etmiyor” denildi.

SERBEST BIRAKILSIN

Açıklamada şunlar belirtildi: “Anayasamızın 34. maddesi gereğince ‘Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.’ Bu hakkı kullanan halka ve gençlere kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddeti bir an önce durdurmasını bekliyoruz. Başta çalışma arkadaşımız Barış İnce ve eşi Sevil İnce olmak üzere keyfi gözaltıların sonlanmasını ve kişilerin serbest bırakılmasını bekliyoruz. Gençleri duyun, halkın sesini duyun.”