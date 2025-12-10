Tufan Erhürman'dan Bahçeli'ye yanıt: Ankara'dan buraya konuşulmasını tercih etmem

Kuzey Kıbrıs'ta ekim ayında yapılan seçimde yeni cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, Türkiye'den bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Türkiye ile ilişkilerinde sorun olmadığını belirten Erhürman, yüzde 63 oyla kazandığı seçimlerin ardından seçimin iptal edilmesini ve Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanmasını isteyen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri için “Ben buradan Ankara’ya konuşmayı, Ankara’dan buraya konuşulmasını tercih etmedim hiçbir zaman. Karşılıklı monologlar değil, diyalog yoluyla sürdürülmesi gereken bir iletişimimiz olması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Bahçeli, partisinin 21 Kasım’daki grup toplantısında da "81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması hayat memat konusu haline gelmiştir" ifadesini kullanmıştı.

"EN BÜYÜK SORUNLARIMIZDAN BİRİ KAYIT DIŞILIK"

Kuzey Kıbrıs'taki kara para dolaşımı ve kumarhane sayısının giderek artmasını da değerlendiren Erhürman, ülkenin yeni bir tanıtıma ihtiyaç duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bizim en büyük sorunlarımızdan biri kayıt dışılık. Kayıt dışılığın envai çeşidi. Ama 'yeni bir dönem' iddiasını ben salt vergi üzerinden dile getirmiyorum. Yani bu ülkenin dış ilişkileri kadar içerideki meseleler açısından da bir yeni dönem şiarına ihtiyacı var. Yani mesela Türkiye'den buraya bakıldığında buranın son dönemde özellikle daha çok işte casinolarla, mafyayla, gece kulüpleriyle, kara parayla anılan bir görüntüsü hakim. Evet bu alanlarda sorunlarımız var ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı bunlardan ibaret değildir."

"CASİNO" AÇIKLAMASI: HER SEKTÖRÜN DOYUM NOKTASI VAR

Ülke genelinde faaliyette bulunan 33 kumarhanenin durumunun değişmeyeceğini belirten Erhürman, devletin "casino turizminden" gelir elde ettiğini ancak başka sektörlerde olduğu gibi bu sektörün de doyum noktası olduğunu vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’le yaptığı görüşmeyi de anlatan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in çözüme doğru giderken “olumlu atmosfer” yaratma talebinin olduğunu söyledi.

İki lider arasındaki bir sonraki görüşme 11 Aralık'ta yapılacak.

"ÇİFT BAŞLILIK" TARTIŞMASI

KKTC parlamento seçimlerinin 2027 yılının Ocak ayında yapılması bekleniyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı’yken cumhurbaşkanlığına seçilen Erhürman, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi’nden oluşan koalisyon hükûmeti ile çalışıyor. Erhürman, bunun bir çift başlılık yaratıp yaratmayacağına dair soruya şöyle yanıt verdi:

“Ben karakterim ona müsait değil. Yani ben Sayın Başbakanla da, hükümetteki her bakanla da sürekli temas halindeyim. Hep söylediğim, kamuoyuna açık söylediğim şeyi söyleyeyim ama onlar zaten bunun böyle olduğunu bilir: Ben hükümetle yarış içerisine girecek bir yaklaşım sergilemem.”