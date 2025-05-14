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Tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde H.A. (14), oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı.

Güncel
  • 14.05.2025 00:31
  • Giriş: 14.05.2025 00:31
  • Güncelleme: 14.05.2025 00:33
Kaynak: DHA
Tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk kendini vurdu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tüfekle oynayan 14 yaşındaki çocuk kendini vurdu.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.A. isimli erkek çocuğunun oynadığı av tüfeği, kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği çocuk, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. H.A., ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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