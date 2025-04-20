Tüfekle sınıfta poz veren müdür yardımcısına inceleme başlatıldı

Ankara'daki bir okulda sınıfta tüfekle poz veren müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"@boykotyapannuri X adresinde yayınlanan ’Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?’ başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır."