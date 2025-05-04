Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 43. Olağan Meclis Toplantısı için İstanbul'da bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından Özel'e yönelik yapılan yumruklu saldırı ile ilgili konuşan Tugay, “Özgür Özel’e yapılan alçakça saldırıyı en sert biçimde kınıyorum. Bu saldırı yalnızca partimizin saygıdeğer Genel Başkanına değil, partimizin değerlerine, demokrasimize ve toplumsal barışımıza yöneliktir. Şiddeti meşrulaştıran söylemlerle bu hale getirilen ortam, artık derhal sona erdirilmelidir. Siyaset, şiddetin değil ifade özgürlüğünün ve çoksesliliğin alanı olmalıdır. Saygıdeğer Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, faillerin hukuk önünde gereken cezayı alması için üzerimize düşeni yapacak şekilde her zaman yanında olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyorum” dedi.

Tugay, ayrıca Özgür Özel ile birlikte dün yaşama veda eden Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top'un ailesini ziyaret ederek baş sağlığı diledi. Türk halk müziğinin usta isimlerinden bağlama virtüözü Yavuz Top (75), geçtiğimiz hafta beynine pıhtı atması nedeniyle Siyami Ersek Hastanesi'nde yoğun bakıma alınarak ameliyat edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Sanatçı dün (3 Mayıs 2025) Kartal Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı. Top, ayrıca türkülerin akademik düzeyde çalışılması ve gelecek nesillere aktarılması için çok değerli çabalarda bulunmuştu.