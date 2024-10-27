Tugay'dan Süt Kuzusu ve İZBAN açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Sağlıklı Kentler Birliği'nin 42. Olağan Meclis Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tugay, son dönemde Süt Kuzusu projesi kapsamında dağıtılan sütlerin sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına ulaştırılması ile ilgili konuyu değerlendirdi. Yapılacak ihalenin ardından İzmir'deki her çocuğa süt sağlanacağını kaydeden Tugay, “Geçen dönem Süt Kuzusu kapsamında temin edilen sütlerin ihale yapılmadan dağıtılması, Sayıştay raporlarına konu oldu. Göreve geldiğimde daha önceden yapılmış alım kararının bize sağladığı imkânlar kadar süt alınabildi. Bunları dağıttık. Daha sonra yeni bir ihaleye çıktık. Ancak ihalenin sonucunda süt üretimi ile pek ilgisi olmayan, bölgemizin de dışından birisinin alması nedeniyle, bazı soru işaretleri ve itirazlar oldu. Yeniden yapılan değerlendirmelerle ihale iptal edildi. Yeniden ihale yapılacak. Biz yerel üreticilerimizin bize süt temin etmesini istiyoruz. Buradaki geleneğe de değer veriyoruz” dedi.

Tugay, “Sayıştay'ın bize izin verdiği ölçüde, bu şekilde ilerlemeye çalışacağız. Bu dönemde elimizde sınırlı sayıda süt olduğu için, önceliği sosyo ekonomik açıdan ihtiyaçlı olan ailelere ve onların çocuklarına vermeye karar verdik. İçinde bulunduğumuz dönemde, elimizdeki sütlerin azlığı nedeniyle böyle bir uygulama var. İhale yapıldıktan sonra daha önceden olduğu gibi tüm çocuklarımıza süt sağlanacak” diye konuştu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI İLE GÖRÜŞECEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZBAN'ın Selçuk-Tepeköy aktarma hattında gecikmelerin yaşandığı yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi: “İZBAN ile ilgili bütün sıkıntımız, İZBAN'ın yönetim yetkisinin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) olması. Belediye olarak biz istediğimiz her türlü kararı alıp, uygulamaya sokamıyoruz. Göreve geldiğimde İZBAN ile ilgili yaşanan sıkıntıları biliyordum. Bunun giderilmesi için ya bizdeki yüzde 50'lik hisseyi TCDD'nin alması ya da onların hisselerini bizim almamız, tek elden yönetilmesi gerektiğini söyledim. İZBAN ile ilgili iki başlılık giderilmedikçe bu şikâyetler bitmeyecek. Vatandaşlarımızın şunu bilmesini isterim; şu anda belediye tek başına böyle bir kararı alıp uygulamaya koyamadığı için talepleri yerine getiremiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmeyi bekliyorum. Talebimi ilettim. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı talebe aracılık edeceğini söyledi. Görüştüğüm zaman hem İZBAN konusunu hem ikinci çevreyolu konusunu hem İzmir Limanı'nın geleceğini konuşmak istiyorum. Bunlar çözmemiz gereken sorunlar olarak önümüzde duruyor.”