Tugay: İzmir 2026’da su sorunu yaşamayacak

Kentte etkili olan kuvvetli yağışlardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tüm birimleriyle sahada çalışmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da Menderes’te bulunan İZSU Görece Arıtma Tesisi ile Tahtalı Barajı’nı ziyaret ederek kentin içme suyu altyapısına ilişkin yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Baraj doluluk oranları ve arıtma süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Tugay, yaşanan bulanıklığın yoğun ve kısa süreli yağışlardan kaynaklandığını, durumun geçici olduğunu vurguladı.

Tugay, “Bizim için çok önemli olan Tahtalı Barajı’nda suyun çekildiği kulenin olduğu noktadayız. Biraz önce de arıtma tesisini ziyaret ettik. Su istediğimiz seviyede değil. Yağmurlar oluyor ama barajın dolması daha uzun süre yağmur yağmasını gerektiriyor. Yoğun yağışlarla birlikte gelen toprak kirlilik yarattı ve arıtma tesisinin sıkıntı yaşamasına neden oldu. Arkadaşlarımız yaptıkları ölçümlerle suyu takip ediyorlar, belli bir seviyeden sonra arıtma tesisi eski kapasitesine kavuşacak. Geçici olarak su kesintisi yapılması gerekti. Onun nedeni bu aslında. Suda arıtmanın hızını aşan bir kirlilik vardı” dedi.

Tahtalı Barajı arkasındaki ormanlarda çıkan yangınların da barajı etkilediğini, suyun kirlendiğini beliren Başkan Tugay, “Daha önce ağaçların toprakta suyu tutması, olağan dokunun bozulmasıyla daha fazla erozyonun oluşması, suyun daha fazla kirlenmesine neden oldu. Böyle birbirine bağlı konular yaşanıyor. Ama bu yağışlar devam ederse inşallah bu sene su sorunu yaşamayacağız diye düşünüyoruz. Başından itibaren hep tedbirli olalım diye planlar yaptık ve ona göre hareket ettik ama beklediğimiz yağışlar olursa önümüzdeki günlerde su kesintisi yapılmayacak. Ramazan ayında zaten suyu kesmeyelim diye bir karar vermiştik” dedi.

Tugay daha sonra Yeniköy Mahallesi’ni ziyaret etti. Kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay ihtiyaç, talep ve şikayetleri dinledi.

YAĞIŞ SEVİNDİRİCİ, BULANIKLIK GEÇİCİ

İzmir’de son günlerde artan yoğun yağışla birlikte yüzde 0,14 seviyelerinden yüzde 5,51 seviyesine çıkan Tahtalı Barajı’nda su çamurlaştı. Metrekareye 80 kilogramın üzerinde düşen yoğun yağışlar, uzun süredir kuru olan dere yataklarında biriken toprak ve çamuru baraja taşıdı. Barajda geçmiş dönemde su seviyesinin çok düşmesi nedeniyle tabanın toprak zemin halinde kalması da suyun bulanıklığını artırdı.