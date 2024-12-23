Tugay’dan AKP’ye katılma iddialarına yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafı paylaşılarak Tugay’ın AKP’ye katılacağı iddia edildi. Tugay ise bu iddialara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

İddiayı yalanlayan Tugay şu ifadeleri kullandı: “Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize…”