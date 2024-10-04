Tugay’dan öğrencilere destek: 1518 okula yeni spor malzemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplam 22,5 milyon TL yatırım ile kentte bulunan toplam 1518 okula spor malzemesi desteği verdi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bu fikri olgunlaştıran ben değilim, Genel Sekreter Yardımcımız Pınar Okyay bu çalışması bu noktaya getirdi. Bu çalışma, şehrimizdeki imkânlar konusunda adaletsizlikleri gidermek için yaptığımız bir çalışma oldu. Olmak da zorunda çünkü bizi en fazla üzen şey ülkemizde yaşadığımız adaletsizlikler. Bunu, bazı alanlarda belki hoş görebiliriz ama çocuklarımızın eğitiminde bunu doğru bulamayız” dedi.

Kent genelindeki tesislerin dağılımı noktasında adaletsizlikler olduğunu belirten Tugay, “Tesisleşme planlamamızı yaparken bazı eksiklerimizi gidermek için yapacağız. Her çocuğumuzun kolayca erişebileceği seviyede yüzme havuzu, atletizm pisti ve sahalar dahil her birinin ulaşabileceği tesisler olacak” diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ

Ayrıca spor alanında başarılı öğrencilere burs ve eğitim desteği sözü veren Tugay, şu ifadeleri kullandı: “Bugün, sadece spor malzemesi dağıtımı için buluşmadık. Sevgili gençlerimize bazı çocuklarımıza müjdeli haberlerim de var. Sporcu Performans Ölçüm Merkezimiz var. Bu merkezde yapılan testlerde belirli bir seviyede başarı gösteren çocuklarımıza büyükşehir belediyemizin koruması altında ve İzmir’deki spor kulüplerimizin iş birliğiyle destekleme kararı aldık. Bundan sonra yetenekli çocuklarımızı tüm gücümüzle destekleyeceğiz. Eğitimlerini biz destekleyeceğiz.”

Öte yandan Sporcu Performans Ölçüm Merkezi çalışmasında, Ege Üniversitesi ile işbirliği yapıldığını belirten Tugay, “Ege Üniversitesi’ne de özellikle teşekkür ediyorum. Onlarla da protokolü imzalıyor, işbirliğimizi uzatıyoruz. Gençler, sizlerden şehrine, ülkesine ve değerlerine sahip çıkan bir nesil olmanızı bekliyoruz. İhtiyaç duyduğunuz her anda yanınızda olacağız. Hocam, hocalarım. Ben de bir öğretmen çocuğuyum. Öğretmenlerin zor şartlarda görev yaptığını biliyorum. İhtiyacınız olduğunda bize bildirin, gücümüz yettiğince yanınızda olacağız” diye konuştu.