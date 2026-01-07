Tugay’dan sert tepki: "DSİ baraj yapmıyor, kuyu açtırmıyor!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kent gündemine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Tugay, İzmir’de uzun süredir devam eden su kesintileri ve yaşanan su krizine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu

İzmir’de uzun süredir devam eden su kesintilerine değinen Tugay, yağış miktarının yetersizliğine dikkat çekerek, “Olağanüstü aksilikler yaşamazsak bu seneyi gece saatlerinde kesintilerle geçirebiliriz. Daha çok yağmura ihtiyacımız var. Ondan sonraki yıllarda da sıkıntılarımız olacak” dedi.

Yeni su kaynaklarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tugay, yürütülen çalışmalar ve bekleyen izin süreçlerine ilişkin bilgi verirken DSİ’nin yeni kuyular açılmasına izin vermediğini belirterek şunları söyledi:

“Mutlaka yeni su kaynaklarına ihtiyacımız var. Deniz suyu arıtma tesisi için yer belirledik ve başvuru yaptık. Bakanlıktan haber bekliyoruz. Bazı yeraltı su kaynaklarından su elde etmek istiyoruz. Bunun için de DSİ’nin izin vermesini bekliyoruz. DSİ yeni kuyular açmamıza izin vermiyor. Baraj yatırımlarını da yapmıyorlar. Deniz suyu için yine bakanlığın alanı tahsis etmesi ve ruhsat vermesi gerekiyor. Yine bekliyoruz. Bakanlıktan bir şey beklemedikleri yönündeki eleştirilere yanıt veren Tugay, “Bir vekil demiş ya ‘Bakanlıktan bekledikleri bir şey yok.’ Sırf su konusunda bile üç tane şey söyledim” dedi.

Tarımda su kullanımının önemine dikkat çeken Tugay, sulama kooperatifleriyle yapılan toplantılara değindi. Tugay şunları söyledi: “Sulama kooperatifleri ile bir toplantı yaptık. Tarımsal alanda su kullanımının önemli olduğunu konuştuk. Bilinçlenme çok önemli. Suyun yüzde 70’i tarımda kullanılıyor. Şehirlerde su tasarruf etmek için önlem alıyoruz. Ancak sanayi ve tarım alanında suyun verimli kullanılmasına ihtiyacımız var. Bu bütüncül bir plandır.”

Su zirvesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, “Su zirvesi yapılacak. Orada şehrimizde yapılması gerekenleri ve bunları kimin yapması gerektiğine ilişkin bir sunum yapacağım, rapor açıklayacağım” dedi.

EYLEM PLANIMIZ HAZIR, ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin de bilgi veren Tugay, suyun verimli kullanımına yönelik adımları anlatarak şunları söyledi: “Su kurulumuz var, o kurul aralıklı olarak toplanıyor. Gri su dönüşüm ekibimiz sürekli çalışıyor. Sessiz sedasız birçok binaya yağmur suyu depoları yerleştirdik. Yakında okullarımıza da yapacağız. Tarımsal alanda su kaybının önüne geçmek için damla sulama ve hayvancılıkta doğru su kullanımıyla ilgili çalışmalar yapacağız.”

Sanayi alanında da geri dönüştürülmüş su kullanımının teşvik edileceğini belirten Tugay, sözlerini şöyle tamamladı: “Sanayide de geri dönüştürülmüş suya teşvik edeceğiz. Eylem planı olarak anlattıklarım önümüzde duruyor. Yağmurun az yağacağı ve kuraklığın süreceği kesin. Burası bizim yaşam alanımız. Elimizdeki kaynağı en verimli şekilde kullanarak şehirdeki su ihtiyacımızı karşılamamız lazım. Biz hem yoğun çalışıyoruz hem de üzerimize düşeni yapmaya hazır olacağız.”