Tugay’dan, TSK’den ihraç edilen teğmenlere İzmir daveti

Diploma töreninden sonra 30 Ağustos’ta kılıç çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye yemin eden teğmenlerden 5'i hakkında dün ihraç kararı verildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Egeli Gazete’ye yaptığı açıklamada, “Bu şekilde mağdur edilmiş genç teğmenlere kucak açmayı ve görev vermeyi onur sayarım” diyerek ihraç edilen 5 teğmeni İzmir Büyükşehir Belediyesine davet etti.

Bu genç teğmenlerin ne kadar karakterli olduğunu herkesin gördüğünü vurgulayan Tugay, “İhraç edilen teğmenler, Türkiye’nin en parlak, en iyi eğitimli, en çalışkan ve en yürekli gençleri arasında yer alıyor. Onlara mutlaka sahip çıkılması gerekiyor. Kamuya en iyi şekilde hizmet verecek donanım ve yeteneğe sahipler. İşsiz kalmalarına asla gönlümüz razı olmaz. Devletin bu özel insanlardan mutlaka yararlanması gerekir. Yasal olarak yapılan güvenlik soruşturmasında onay verilirse İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını ve hizmet vermelerini çok isterim” ifadelerini kullandı.

Olayların herkesin gözü önünde yaşandığını hatırlatan Tugay, “Hepimiz o sahneyi gördük. Disipline uymayan bir durum yoktu. Bizim gönlümüzdeki söyledikleri sözler onurlu her Türk askerinin söyleyeceği sözler. Biz de onlarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Hepsinin söylediği sözlerin altına imzamızı atıyoruz. Ben silahlı kuvvetlerden ihraç edilmeleri karşısında üzüntülerimi bildiriyorum. İletişim bilgilerine ulaştığımda hepsine ulaşacağım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kapıları onlara sonuna kadar açık” dedi.