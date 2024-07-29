Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'ndeki açıklamaları sonrası hedef gösterilen Tuğba Ekinci hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini sahne kıyafetleri üzerinden hedef alanlara karşı açıklamaları sonrası Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlattı.

Ekinci, Yılın Starları 2024 Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada kıyafetlerinin eleştirilmesinden yakınarak kendisine saldıranlara tepki göstermiş, “Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl peygamber” demişti.

Cumhuriyet'in haberine göre; iktidara yakın medya tarafından,"İslami değerler hakaret ettiği" gerekçesiyle hedef gösterilen Ekinci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.