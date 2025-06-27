Tuğba Ekinci’ye 'sınıfsal nefret söylemi' nedeniyle para cezası

BirGün/Ankara

Tez-Koop-İş Sendikası’nın suç duyurusuyla başlatılan soruşturma sonucunda, TV8 ekranlarında işçi sınıfını ve köylerde yaşayan halkı hedef alarak sarf ettiği ifadeler nedeniyle Tuğba Ekinci hakkında kamu davası açıldı. Mahkeme, Ekinci’nin halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağıladığına hükmetti. Sanık, 7 bin 500 TL adli para cezasına mahkûm edildi.

Ekinci, 31 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “2. Sayfa” adlı programda; köyde yaşayan yurttaşları ve market çalışanlarını, cinsel saldırı suçlarının potansiyel failleri olarak göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu adama ne öğretebilirsin görmemiş hayatında askı maskı. Gözü de kayar, beyni de kayar hormon seviyesi tavansa sapık da olur, manyak da olur… Bütün davaları inceleyin, sigortasız market çalışanları, bilmem ne bunları yapanlar…”

Bu sözleri nedeniyle Ekinci’ye karşı, Tez-Koop-İş Sendikası Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Tuğba Ekinci’nin söylemlerinin yalnızca bireysel hakaretten ibaret olmadığı, sistematik olarak işçi sınıfı içinde yer alan market çalışanlarını ve köyde yaşayan yurttaşları sosyal sınıf farkına dayanarak alenen aşağılama kastı taşıdığı açıkça ifade edildi. İddianamede, “sanığın işçi sınıfını ve köylerde yaşayan toplumsal kesimi hedef aldığı, sarf ettiği sözlerin aşağılayıcı ve onur kırıcı nitelikte olduğu” yer aldı.

Tez-Koop-İş Sendikası, bu kararın sadece bir bireyin mahkûmiyeti değil, burjuva ekranlarda sınıfsal kibri pervasızca kusanlara karşı bir halk davası olarak görülmesi gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: